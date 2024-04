Le trois-quarts centre de l’ASM Julien Hériteau est en fin de contrat à l’issue de la saison. Utilisé cette saison à Clermont, il pourrait ne pas être conservé et une piste semble se dessiner, toujours dans son championnat domestique, le Top 14.

Disposant d’un temps de jeu assez important cette saison avec les Jaunards de l’ASM Clermont Auvergne (957 minutes), Julien Hériteau est entré dans les plans de son manager Christophe Urios pour cette édition. Malgré cela, la suite de sa carrière pourrait bien s’écrire ailleurs, mais toujours en Top 14.

En effet, depuis plusieurs semaines, le staff et les dirigeants de Perpignan sont attentifs au marché des trois-quarts centre, en quête d’un joueur Jiff à ce poste. Ils s’étaient notamment renseignés sur le pensionnaire du Munster Antoine Frisch – qui est la priorité de Toulon – et le Montpelliérain Thomas Darmon. Mais, selon nos informations, le club catalan surveille surtout de près la situation de l’international clermontois Julien Hériteau (29 ans ; 1 sélection), lequel est en fin de contrat à l’ASMCA fin juin et ne sera pas conservé.

Cette saison, l’ancien Agenais et Toulonnais a disputé dix-sept matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe auvergnate pour un essai inscrit.