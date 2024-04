Le club de Dax a annoncé la prolongation de l'ouvreur/arrière Hugo Cerisier jusqu'en 2027.

Il est l'un des joueurs clé de l'US Dax cette saison. Hugo Cerisier fait profiter au club landais de sa polyvalence demi d'ouverture/arrière et cela semble réussir à Dax ! C'est donc fort logiquement que les dirigeants dacquois ont décidé de verrouiller leur joueur de 25 ans, avec un nouveau contrat courant jusqu'en 2027.

???? ???????? ???????? ?????'?? ???? \u270d\ufe0f



L’USDAX Rugby Landes vous annonce la prolongation de notre demi-d’ouverture, ???? ???????? jusqu’en 2027 \ud83d\udd34\u26aa\ufe0f



Notre partenaire RAS Intérim Dax vous annonce la prolongation ? pic.twitter.com/gcqeKa6WyW — U.S.Dax Rugby Landes (@usdaxrugby) April 29, 2024

Une belle récompense pour Hugo Cerisier qui non seulement joue 10 et 15, mais bute également pour soulager Romuald Séguy. Le joueur formé à Périgueux est au club depuis 2016, et avait déjà activement participé à l'épopée dacquoise jusqu'en finale de Nationale l'année dernière.