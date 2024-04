Anthony Belleau était logiquement soulagé après la belle victoire de Clermont sur le Stade français (41-18). L'ouvreur des Jaunards évoque notamment le poids du carton rouge d’Halaifonua dans la stratégie de ses coéquipiers.

Anthony, la victoire était capitale. Est-ce une vraie bouffée d’oxygène ce samedi ?

Cette victoire fait du bien on recevait le premier donc c’était un énième toutannt dans cette saison. Et de bonifier cette victoire cela est une bonne bouffée d’oxygène. On respire un peu mieux le classement se resserrait un peu plus on n’avait plus le choix on était dos au mur donc ça fait vraiment du bien.

Vous restez tout de même une équipe à réaction…

Exactement, on a du mal à créer une dynamique, la semaine dernière ce n’était pas nous face à Bordeaux mais quand on est au Michelin un samedi soir face au premier du championnat, la première chose à faire est de resserrer. Il y avait beaucoup de force grâce au public, il fallait faire un match de copains et défendre ce maillot qui est en danger ces derniers temps.

Comment vous êtes-vous préparé au vent et à la pluie qui ont impacté toute la rencontre ?

On avait anticipé qu’il y aurait des conditions complexes. Dans ce genre de match il faut être conquérant et fort en défense. En première période on a fait trop de fautes et on les a laissés espérer avec des pénalités, mais on a su rectifier le tir. Le carton rouge nous a fait beaucoup de bien notamment en conquête donc on s’est appuyé là-dessus.

Avez-vous regardé les matchs précédents en préparant le vôtre, et notamment la défaite de Montpellier ?

Certains avaient besoin de regarder les matchs, d’autres non mais on savait que Montpellier avait perdu à domicile. C’était une belle opportunité pour nous de creuser l’écart. Et avec le bonus offensif cela fait beaucoup de bien.

Une semaine après avoir été étrillés à Bordeaux, les Clermontois se sont repris et ont largement dominé le Stade français. Face à Paris, Alivereti Raka, auteur d'un triplé, a été capital !

Le carton rouge parisien a-t-il été décisif dans votre domination en conquête et sur les ballons portés ?

C’était important pour nous de s’appuyer sur la conquête. On a voulu insister devant avec un banc costaud il ne fallait rien réinventer on a continué à rester dans notre plan de jeu on ne s’est pas enflammé. On a gardé le cap.

Un mot sur la prestation d’Alivereti Raka, auteur d’un triplé. Aviez-vous l’intention de le mettre autant sur orbite ?

Quand il a le ballon dans le couloir on sait que c’est un redoutable finisseur donc quand on le sert bien on connaît sa force et cela nous permet de bien finir les coups. C’était important de le mettre dans des bonnes conditions, je suis très heureux pour lui il le mérite amplement !

Vous avez marqué un essai et été plutôt en réussite au pied, comment jugez-vous votre prestation ?

L’important est que l’ASM gagne. Je sais que j’ai un rôle à jouer mais ma performance personnelle passe au second plan.

Quels ont été les mots dans le vestiaire ?

Notre capitaine nous a dit qu’on avait juste gagné un match, rien de plus. Parce qu’on voit que tous les week-ends, c’est serré, on pourrait être dans une situation plus inconfortable. Tant que le maintien n’est pas acquis, il faut garder les pieds sur terre. Il faut profiter de cette victoire pour travailler en confiance.

Cette victoire probante vous permet de vous projeter de manière idéale c’est la demi-finale de Challenge Cup…

On a validé une première étape ce soir et cela nous donne beaucoup de confiance et d’énergie. On s’est donné le droit d’aller en demi-finale de Challenge Cup en se déplaçant un peu partout en Europe. On se rend compte qu’il faut faire beaucoup d’efforts et de sacrifices pour arriver à ce stade-là.