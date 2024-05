Alors que les quarts de finale de l'Investec Champions Cup ont été extrêmement prolifiques avec de nombreux essais inscrits, la demi-finale entre Toulouse et les Harlequins pourraient suivre le même chemin. Les joueurs des deux équipes promettent en tout cas de ne pas renier leur façon de jouer.

Dimanche, la météo n'annonce pas de précipitations sur la région toulousaine. Pourtant, une pluie d'essais pourrait s'abattre dans l'antre du Stadium, enceinte choisie pour accueillir la demi-finale de l'Investec Champions Cup entre le Stade toulousain et les Harlequins. Malgré l'enjeu d'une demi-finale européenne si importante pour les deux équipes, le jeu pourrait prendre le dessus avec deux formations reconnues pour leur faculté à faire vivre le ballon au milieu d'un rugby offensif. "Face à Toulouse, nous n’allons pas changer notre rugby, promet d'ailleurs le capitaine des Anglais, Stephan Lewies. C’est impossible de changer de style de jeu d’une semaine sur l’autre. En fait, il va falloir imposer notre jeu et pas seulement contenir celui de Toulouse. Nous devons garder notre identité de jeu".

Des Anglais pleins d'insouciance

Après le succès déboussolant face à l'UBB en quart de finale (41-42) le club de Londres va vivre la première demi-finale d'Investec Champions Cup de son histoire. Un détail qui, loin de faire peur aux Quins, pourrait les motiver à montrer aux yeux de tous leur jeu débridé. "Nous avons des joueurs très expérimentés comme Danny Care ou Joe Marler, argumente Lewies. Mais le reste est vraiment jeune et je pense que c'est une bonne chose. Grâce à cela, il y a beaucoup d'insouciance." Cette volonté de chercher sans arrêt les espaces, elle s'est déjà sentie lors du premier match entre les deux équipes, en phase de poules.

Le Stade toulousain peut compter sur de plusieurs retours pour préparer sa demi-finale de Champions Cup face aux Harlequins, dimanche au Stadium. Même si une incertitude plane sur la présence de Joshua Brennan, touché à un mollet.https://t.co/7smJn5r0QL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 29, 2024

Seulement, les Londoniens avaient fini par exploser face à la force de frappe offensive des Toulousains (19-47). Pas de quoi faire peur au capitaine sud-africain de la formation anglaise : "Lors des phases finales c’est complètement différent. Tout est plus serré. Ce qu’on a appris lors de ce premier affrontement, c’est que Toulouse est une équipe très dangereuse face à laquelle toutes les erreurs se payent cash. Elle possède des joueurs de niveau international. Ce dimanche, il va falloir être bien meilleurs que lors du premier match. Notamment en défense." Pas le même match alors ? Romain Ntamack - interrogé par Midi Olympique - acquiesce : "Même si on a gagné chez elle en match de poule, ce sera un tout autre contexte dimanche".

Jeu de main...

L'ouvreur toulousain, de retour à la compétition depuis quelques semaines, s'attend pourtant lui aussi à ce que ses adversaires du week-end déplacent grandement le ballon : "C’est une équipe qui marque beaucoup d’essais, qui produit un jeu hyper attractif, qui joue de partout. Il ne faudra pas trop la regarder, sinon on prendra trente, quarante ou cinquante points, comme ils sont capables de le faire tous les week-ends ou presque." Quelle solution alors pour contrer cela ? Eh bien peut-être que la recette du premier match restera la bonne !

Romain Ntamack a pris le temps de revenir sur son actualité et celle de son club, à quelques jours de la demi-finale de Champions Cup face aux Harlequins.



Tout est à lire ici > https://t.co/NPMZave0Wh pic.twitter.com/LCDLGtZF5t — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 30, 2024

Le fils d'Émile poursuit : "La solution c'est d’abord de rester nous-mêmes ! C’est donc de ne pas se renier, comme on l’a fait toute la saison en Champions Cup, et aussi d’être efficace en défense." Depuis plusieurs saisons, la maxime "jeu de main, jeu de Toulousains", s'est avérée particulièrement représentative. Alors à n'en pas douter, ce duel entre deux des équipes les plus joueuses du monde pourrait offrir beaucoup de spectacle. Pas vrai Romain ? "Cela va être un très bon match. Du moins, on l’espère…"