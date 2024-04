Au forceps, le Stade rochelais s’est imposé face à Toulon en conclusion de la 22ème journée de championnat (27-17). Les Maritimes ont longtemps été accrochés par une valeureuse équipe varoise mais un essai à la sirène d’Oscar Jegou a validé l’importante victoire rochelaise. Les Toulonnais repartent de Marcel-Deflandre sans le bonus défensif.

Que ce fut dur pour La Rochelle… À domicile dans un stade Marcel-Deflandre à guichets fermés pour la 98e fois d’affilée, les Maritimes sont allés chercher une précieuse victoire face à une équipe toulonnaise remaniée mais bougrement accrocheuse (27-17). Un succès difficile mais très important pour les Jaune et Noir dans l’optique de la qualification. Longtemps dans les clous pour faire LE coup de cette 22e journée de championnat, les Toulonnais ont tout perdu dans les cinq dernières minutes et repartent sans le point du bonus défensif.

Grâce à trois essais de ses "gros", La Rochelle s'est imposée face à Toulon. Les Maritimes terminent cette 22ème journée dans le top 6.



Levani Botia à l’honneur pour sa 200e

Il est entré avant tout le monde sur la pelouse qu’il connaît si bien. Le troisième ligne Fidjien vivait son 200e match sous les couleurs rochelaises. Acclamé par le public rochelais, Levani Botia a rapidement mis son émotion de côté pour faire ce qu’il sait faire le mieux : plaquer, gratter et casser des plaquages ! L’un des grands bonhommes de la soirée fut logiquement récompensé en aplatissant le deuxième essai des siens juste avant la mi-temps. Il aurait même pu inscrire un doublé, finalement annulé après arbitrage vidéo pour une percussion coude en avant de son centre Jonathan Danty.

Dans cette partie où La Rochelle a joué dans son style caractéristique (la puissance), le Fidjien a fait beaucoup de bien. Bien aidé par Will Skelton, Uini Atonio (auteur du premier essai maritime), mais aussi un Grégory Alldritt en jambes, Botia n’a pas manqué son rendez-vous. Difficile d’en dire autant de la prestation globale de La Rochelle, souvent sans idée lorsque les trois-quarts furent à l’œuvre.

Des regrets pour le RCT

Car il faut avouer que cette équipe toulonnaise remaniée a rendu la tâche plus qu’ardue au finaliste du Top 14 de la saison dernière. Avec 13 changements dans le quinze de départ, Pierre Mignoni avait décidé de responsabiliser ses jeunes et ses joueurs avec un temps de jeu réduit. Et malgré le résultat du match, le manager varois pourra être satisfait de l’état d’esprit affiché par ses poulains. Certes, le RCT a beaucoup subi, mais il a aussi très bien défendu pour mieux procéder en contre. Le trois-quarts centre Mathieu Smaïli a même refroidi d’entrée Marcel-Deflandre après une perte de balle de Uini Atonio et un bon travail du duo White – Tuicuvu.

Les jeunes coéquipiers du capitaine du soir Halagahu n’ont rien pu faire sur les essais en force d’Atonio et Botia, mais en seconde période, l’interception de Tuicuvu a complètement relancé la partie. À force de volonté dans chaque ruck, sur chaque offensive maritime, Toulon restait au contact et résistait à La Rochelle, qui ne trouvait pas la faille et choisissait de refuser les points au pied.

Toulon aurait pu accrocher le match nul

Cette rencontre, d’une très bonne intensité, était au final une histoire de choix. Car si les Rochelais échouaient plusieurs fois à passer la ligne, les Toulonnais en faisaient de même à cinq minutes du coup de sifflet alors que la botte de Garbisi ou de Serin (entré en jeu en seconde période comme Charles Ollivon) aurait pu leur permettre de décrocher le match nul.

Une décision qui s’avéra mauvaise car le ballon était perdu sur la dernière pénaltouche et que Toulon se retrouvait devant son en-but à défendre sa ligne quelques secondes plus tard. Après un énième arbitrage vidéo, Oscar Jegou validait la victoire rochelaise et sortait les Varois du bonus défensif. "On était là pour faire un braquage, et peut-être que le choix sur la dernière action n’était pas le bon", reconnaissait Marius Domon au micro de Canal +. Mais à l’arrière de parfaitement résumer la chose : "Beaucoup de mecs avaient des choses à montrer en termes de rugby et de mentalité. Je suis fier de l’équipe."

La Rochelle peut souffler et repart avec quatre précieux points. Il faudra sans doute en faire beaucoup plus pour espérer un titre en fin de saison, mais après l’élimination en Champions Cup et la défaite à Castres, les coéquipiers d’un Grégory Alldritt soulagé et heureux ont assuré l’essentiel. Avant de complètement se libérer sur la fin de saison ? Le sprint final le dira. Ce La Rochelle – Toulon avait, il est vrai, une belle gueule d’un match de phase finale !