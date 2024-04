Malgré une victoire bonifiée (38-20, 6 essais à 3) devant la Section paloise, la joie lyonnaise restait mesurée samedi soir. Car les Rhodaniens étaient surtout satisfaits d’avoir su réagir après la désillusion vécue à Perpignan la semaine précédente. Comme le confiait le 3e ligne du Lou, Mickaël Guillard, à l’issue de ce succès.

Comment expliquer votre changement de visage après celui affiché la semaine dernière à Perpignan ?

C’est compliqué à expliquer. Il y a le fait que lorsque tu prends une fessée, tu as envie de réagir le plus vite possible. Nous avons eu la chance de rejouer la semaine d’après. Nous avions tous à cœur de nous racheter. Car quand tu passes au travers d’un match comme cela, que tu as ciblé et que tu prends 50 points… Tu te dis : « Bon, on a été absents. Maintenant, il reste cinq matchs et il faut tout envoyer. Et cela passait par Pau, directement ».

Le Lou a dominé une Section paloise pourtant en quête de points pour s’assurer une place dans le top 6. Les Lyonnais ont fait parler la poudre et s’imposent avec le bonus offensif, 6 essais à 3.

Collectivement, vous aviez baissé la tête la semaine dernière…

Nous nous étions lâchés. Là, nous nous étions dit que nous pouvions réagir, que nous l’avions déjà fait par le passé. Et que face à Pau, qu’il y ait des erreurs, des en-avant ou des essais encaissés nous nous sommes dit : « On ne se lâche pas pendant 80 minutes ». Et cela a été le cas. Ainsi, nous sommes très heureux de gagner avec 5 points. Les résultats des autres équipes jouent en notre faveur donc cela fait du bien à la tête avant une semaine sans match.

Quand vous encaissez deux essais coup sur coup en fin de partie, que cela vous enlève le bonus offensif, que vous dites-vous ?

Qu’il faut aller chercher le bonus. Que ce n’est pas grave, nous avons eu notre trou d’air comme nous en avons un à chaque match depuis le début d’année. Il reste dix minutes et il faut aller chercher cet essai pour aller gagner avec les cinq points.

Qu’est-ce qui fait que vous êtes plus à l’aise à domicile ? Votre synthétique ?

Ce n’est pas le terrain je pense. C’est l’atmosphère : nous jouons chez nous, devant nos supporters, nos familles… Mais il faut que l’on arrive faire un truc à l’extérieur et à montrer un autre visage à l’extérieur.

Qu’est-ce qui a fait votre force aujourd’hui ?

Aujourd’hui, tout le monde avait à l’esprit de se racheter. Car chacun avait commis des erreurs et n’avait pas respecté le maillot la semaine dernière. Nous avions tous à cœur de nous racheter, de montrer que nous respectons le maillot et l’institution.

Défensivement, vous avez réussi à gêner Pau sur une défense haute sur l’adversaire. Était-ce un point où vous aviez mis une attention particulière cette semaine ?

Oui, avec Coenie (Basson, ndlr), il avait insisté sur les plaquages à deux. Car nous avions vu sur les précédents matchs que c’est une équipe qui développe beaucoup de jeu. S’ils arrivent à faire beaucoup d’offloads, ils vont vite jouer avec les qualités qu’ils ont derrière. Si nous voulions avoir une opportunité de rester solides en défense, il fallait les bloquer et ralentir un maximum les rucks.