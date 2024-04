Clément Doumenc est en fin de contrat à Montpellier et pourrait rebondir cu côté de Béziers, qui le suit de près. Mais d'autres écuries de Pro D2 sont également à l'affût.

Troisième de Pro D2, le club de Béziers dirigé par Benjamin Bagate a dans les faits encore une chance d’accéder à l’élite, la saison prochaine. Si le club héraultais perdra bientôt son ailier portugais Raffaele Costa-Storti, attendu au Stade français dans quelques semaines, l’ASBH reste très active sur le marché des transferts. Après avoir enrôlé le pilier des Saracens Christian Judge et l’ailier de la Section paloise Ameniasi Tuimaba, les dirigeants biterrois seraient aujourd’hui tout près d’enrôler le troisième ligne du MHR Clément Doumenc (27 ans, 1,83 m et 101 kg).

Grenoble et Mont-de-Marsan suivent également le dossier

Celui-ci, passé par Carcassonne et licencié à Montpellier depuis deux saisons, est en quête de temps de jeu et serait séduit par le projet biterrois. Grenoble et Mont-de-Marsan l’ont aussi approché mais la piste biterroise aurait les faveurs du joueur. Révélé à Carcassonne, Clément Doumenc a ensuite signé à Montpellier à l'été 2022. Avec le club héraultais, le troisième ligne casqué a disputé trente-six matchs dont douze en tant que titulare.