Le Stade rochelais s’est difficilement défait de Toulon mais a pu compter sur des performances de haut niveau de Will Skelton et Levani Botia. À l’inverse, Jonathan Danty a failli coûter cher à ses coéquipiers en annihilant l’essai du troisième ligne fidjien.

Les Tops

Levani Botia

Il était attendu pour sa 200ème sous le maillot rochelais, et Levani Botia n’a pas flanché. Auteur d’une énorme première période, avec notamment une brèche créée pour Will Skelton, le troisième ligne rochelais s’est offert un essai dans son plus pur style bestial, au bord d’un ruck. En deuxième période, "Leps" aurait même pu inscrire un doublé mais son essai a été refusé suite à une faute de Jonathan Danty. Pour le reste, Botia s’est encore montré exemplaire dans le combat.

Dillyn Leyds

L’arrière rochelais a parfaitement appliqué les trois principes dictés par Rémi Talès avant la rencontre : "vitesse, initiative, plaisir". Dillyn Leyds était très inspiré ce dimanche soir. Auteur d’un coup de pied par-dessus bien senti avant la demi-heure de jeu, son initiative aurait pu connaître un meilleur sort. S'il a manqué sa dernière passe qui aurait pu être décisive, l'arrière sud-africain a été l'un des rares trois-quarts maritimes à avoir tenté de semer le trouble dans la défense toulonnaise.

Will Skelton

Comme à chaque match ou presque, les Rochelais ont pu s’appuyer sur la force herculéenne de leur deuxième ligne. Auteur de deux franchissements saignants avec le ballon sous le bras, Will Skelton a su mettre ses coéquipiers dans l’avancée. À l’heure de jeu, sa percée était proche d’être à l’origine du quatrième essai rochelais, mais des imprécisions ont finalement annihilé cette belle initiative.

Grâce à trois essais de ses "gros", La Rochelle s'est imposée face à Toulon. Les Maritimes terminent cette 22ème journée dans le top 6.



Le film du match > https://t.co/XhrxTaxGJw pic.twitter.com/NJWwMu5BDm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 28, 2024

Jiuta Wainiqolo

L’ailier toulonnais était particulièrement en jambes à La Rochelle. Menaçant sur chacune de ses prises de balle, Jiuta Wainiqolo a cassé six plaquages ballon en main. Surtout, il a redonné espoir au RCT en interceptant la passe Lucas Zamora. Suite à ce ballon chipé, le Fidjien a filé entre les perches pour remettre les Varois à trois points de La Rochelle.

Les Flops

Jean-Baptiste Gros

Le pilier gauche n’a pas livré la meilleure rencontre de sa carrière sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Sanctionné d’un carton jaune en première période, Jean-Baptiste s’est montré courageux en défense, certes, mais on attendait plus du gaucher international dans ce genre d’affiche.

Jonathan Danty

Le centre international n’a jamais pesé face à Toulon. S’il a porté le ballon à sept reprises, Jonathan Danty a manqué de mordant et n’a pas été une arme offensive assez menaçante pour faire la différence au centre du terrain. Trop neutre en attaque, l’ancien parisien ne s’est également pas sublimé en défense, avec "seulement" trois plaquages au compteur. Erreur fatale du centre, Danty a percuté Ribbans avec le coude (69ème minute), annihilant l’essai du KO de Levani Botia.