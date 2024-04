L’ancien international écossais Stuart Hogg (31 ans), qui avait pris sa retraite sportive en 2023, a annoncé ce jeudi avoir suivi un traitement après avoir subi une vague de harcèlement en ligne.

Il y a quelques mois, Stuart Hogg avait subitement annoncé sa retraite sportive, juste avant la Coupe du monde 2023. L’ancien arrière du XV du Chardon n’avait pas tardé pour à nouveau faire parler de lui. Arrêté devant le domicile de son ex-femme, début mars, il avait été accusé par les autorités britanniques d’avoir eu un "comportement menaçant et abusif".



Depuis, l’ancien international écossais n’avait plus donné de nouvelles. Ce jeudi, Stuart Hogg est réapparu avec une publication sur Instagram. L’homme de 31 ans a expliqué, après cet incident, avoir été la cible d’un harcèlement massif en ligne et avoir suivi un traitement pendant quelque temps dans un centre de réadaptation. Traitement qui avait donc pour but de l’éloigner de la pression des réseaux sociaux.

"J’étais perdu. J’avais besoin d’aide, de direction, de temps loin des projecteurs pour pouvoir respirer profondément et réfléchir. Passer du temps dans un centre de réadaptation m’a permis de me ressourcer, de mieux me connaître et de parler de ce que je ressentais, sans être jugé. Cela n’a pas été facile mais c’était la bonne chose à faire" a expliqué l’ancien joueur d’Exeter au journal britannique The Telegraph, avant de poursuivre : « Les problèmes personnels et privés qui se manifestent aux yeux du public et les abus en ligne sont des choses qui m’ont considérablement touché. Je n’ai pas réussi à y faire face. Les abus en ligne ne sont pas acceptables ».

Après 13 années de haut niveau, riches en émotions, la légende écossaise Stuart Hogg (meilleur marqueur de l’histoire du XV du Chardon) connaît donc un début d’après carrière plus que mouvementé.