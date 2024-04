Les potentiels candidats à la montée en Top 14 surveillent le marché pour se renforcer en cas d’accession. Dans ce cadre, Le All Black Francis Saili est notamment l’objet de convoitises.

Forcément, alors que la phase finale de Pro D2 s’approche, les candidats à une éventuelle montée en Top 14 cherchent à préparer l’avenir. D’autant plus si celui-ci doit s’avérer doré. C’est évidemment le cas de Vannes, actuel leader du championnat, qui connaît une progression constante depuis plusieurs saisons et ne cache pas son ambition d’évoluer rapidement dans l’élite. Dès lors, le club breton - qui a déjà attiré le deuxième ligne Christiaan van der Merwe (Nevers), le trois-quarts centre international chilien Iñaki Ayarza (Soyaux-Angoulême) ou le pilier gauche Hugo Djehi (Colomiers) pour le prochain exercice - sonde logiquement le marché des transferts, à l’affût d’un ou plusieurs gros coups. Selon nos informations, les dirigeants vannetais ont d’ailleurs suivi de près la situation du trois-quarts centre Francis Saili (33 ans). En effet, le All Black (2 sélections), qui arrive en fin de contrat avec le Racing 92 où il a débarqué en septembre 2022, ne sera pas conservé par le club francilien à l’issue de la saison en cours. L’ancien Biarrot, auteur d’une saison honnête dans les Hauts-de-Seine, pourrait-il rebondir au sein de l’écurie bretonne ? Celle-ci verrait d’un bon œil de densifier son milieu de terrain, surtout en d’accession en Top 14 dans quelques semaines. Mais, si des discussions ont eu lieu, aucune offre n’a été émise. Sur ce dossier, Vannes ne serait surtout pas le seul intéressé. Toujours selon nos informations, Provence Rugby - autre candidat déclaré à la montée dans l’élite - s’est également positionné. Pourrait-il rafler la mise ?

Aix-en-Provence surveille Hanigan et Narisia

Le club aixois est particulièrement actif pour préparer la saison à venir puisqu’il a notamment obtenu les signatures de l’ouvreur international français Jules Plisson (32 ans ; 18 sélections) ou surtout du centre ou ailier international gallois George North (32 ans ; 121 sélections). Mais ce dernier, victime d’une rupture du tendon d’Achille, ne rejouera probablement pas avant début 2025, ce qui devrait pousser le staff provençal à se renforcer au centre du terrain. Selon la presse australienne, il pourrait aussi séduire le troisième ligne wallaby Ned Hanigan (29 ans ; 26 sélections), qui évolue aux Waratahs. Enfin, les dirigeants aixois surveillent le talonneur international fidjien Peniami Narisia (26 ans, 1 sélection), lui aussi en fin de contrat au Racing 92. Il ne sera pas non plus conservé. Narisia, qui bénéficie du statut de Jiff (joueur issu des filières de formation françaises) après avoir été longtemps pensionnaire du centre de formation de Brive, a disputé sept matchs cette saison avec les Ciel et Blanc. Mais l’intéressé serait aussi sur les tablettes d’une formation de Top 14, à savoir, l’Union Bordeaux-Bègles, qui prospecte à ce poste.