Le troisième ligne de l’équipe d’Angleterre Billy Vunipola a été arrêté en Espagne en marge d’une soirée festive à Majorque. Se montrant violent avec d'autres clients, utilisant notamment "des chaises et des bouteilles", il a été tasé à deux reprises par les forces de l’ordre puis amené à l’hôpital.

C’est une actualité dont le XV de la Rose et le rugby anglais auraient bien aimé se passer. Billy Vunipola (31 ans) a été arrêté par la police espagnole dans la nuit de samedi à dimanche après s’être montré violent dans un établissement nocturne de Majorque. Appelées par le service de sécurité de "Epic Palma", les forces de l’ordre ont débarqué pour appréhender le numéro 8 des Saracens, chemise ouverte et, selon les informations locales, se montant agressif envers les clients du lieu. Brandissant chaises et bouteilles en l’encontre des gens présents dans le bar, comme le rapporte le tabloïd anglais Daily Mail, il aurait reçu un premier coup de taser. Mais ce dernier n’étant pas suffisant la police aurait réedité une deuxième décharge électrique.

Des forces de l’ordre à son chevet

Finalement maîtrisé, l’homme aux 74 sélections avec le XV de la Rose a été envoyé à l’hopital "Son Espaces", les menottes aux poignets. Le temps de revenir au calme, des gardes de sécurité et des forces de l’ordre sont restés à son chevet. Si la communication officielle des autorités n’a pas encore été dévoilée, il aurait été présenté à un tribunal puis libéré sous caution. Vunipola, actuellement Sarries, est pressenti pour rejoindre le Top 14 la saison prochaine et plus précisément le club de Montpellier. Il a disputé dix-sept rencontres avec son club cette saison et a participé à la Coupe du monde de rugby en France avec l’Angleterre, remportant la médaille de bronze.