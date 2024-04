Les hommes de Pierre Mignoni avaient l’occasion de revenir à hauteur du Stade rochelais à cinq minutes du terme de la rencontre. Malgré les entrées des expérimentés Baptiste Serin et de Charles Ollivon, le groupe toulonnais a fait preuve de gourmandise en choisissant par deux fois la touche sans succès avant de perdre le bonus défensif.

Si proche… La jeunesse toulonnaise a bien failli donner raison à Pierre Mignoni qui avait décidé de lui donner sa chance à Marcel Deflandre. Malheureusement pour eux, alors que les Toulonnais qui étaient tout proches de ramener les deux points du match nul, rentreront finalement bredouille de La Rochelle (27-17). La faute à deux mauvaises décisions, prises à cinq minutes de la fin du match.

Grâce à trois essais de ses "gros", La Rochelle s'est imposée face à Toulon. Les Maritimes terminent cette 22ème journée dans le top 6.



Alors que le chronomètre affiche la 71e minute de jeu et que La Rochelle n’a que trois maigres longueurs d’avance, Levani Botia (pourtant auteur d’une performance aboutie pour sa 200e apparition sous le maillot rochelais) échappe un ballon d’attaque sur les 40 mètres toulonnais. David Ribbans puis Jules Coulon poussent au pied et ramènent le jeu dans les 22 mètres rochelais. Le dernier cité initie le contre-ruck après un bon plaquage de Tuicuvu sur Nowell, revenu en catastrophe, et récupère une pénalité cruciale à 10 mètres de l’en-but des locaux contre la ligne de touche. Les cadres prennent alors leur responsabilité : Baptiste Serin et Charles Ollivon se concertent et prennent la touche.

La loi Skelton

Pierre Damond, qui vit sa première feuille de match en Top 14 avec le RCT, a une potentielle balle de match entre les mains. Le talonneur du centre de formation de la Rade ne tremble pas et trouve Charles Ollivon en fond de touche. C’est à ce moment-là que Will Skelton entre en action. Alors que les Toulonnais s’apprêtent à mettre en place un ballon porté, le géant Australien annihile les ambitions rochelaises en plaquant le porteur de balle avant de ralentir intelligemment la sortie de balle. Après trois temps de jeu sans progression, les Toulonnais obtiennent finalement un avantage pour un hors-jeu de Botia.

Quelques minutes plus tard, les Toulonnais ont donc une nouvelle occasion d’égaliser à la table de marque avec une pénalité cette fois moins excentrée. Si Pierre Mignoni demande les trois points, les joueurs veulent aller chercher plus et prennent à nouveau la touche. Pierre Damond ne tremble pas et trouve une nouvelle fois son sauteur pour retenter d’enfoncer le pack rochelais d’un ballon porté. Oui mais voilà, Skelton est toujours là ! Bis repetita le deuxième ligne s’infiltre, mais cette fois récupère le ballon. Botia s’essaye au jeu au pied et dégage tant bien que mal le camp des Maritimes. Qu’importe que le Fidjien ne trouve pas la touche, Toulon a laissé filer sa chance. Cinq minutes plus tard, c’est Oscar Jegou qui après la sirène arrache le point de bonus aux Toulonnais (27-17) qui ont pourtant tout fait pour réaliser le match parfait à l’extérieur.