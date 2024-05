Ce dimanche, le Stade toulousain affronte les Harlequins en demi-finale de Champions Cup (16 heures). Romain Ntamack s’attend à une rencontre explosive et sait qu’il faudra museler les Anglais, au risque d’encaisser énormément de points.

L’attaque des Harlequins n’a plus grand-chose à prouver. Celle du Stade toulousain non plus me direz-vous. Alors ce dimanche après-midi, nous sommes en droit d’attendre du spectacle sur la pelouse du Stadium.

Revenu sur les terrains il y a quelques semaines, Romain Ntamack devrait mener la barque haut-garonnaise face aux Quins. Plus que performant depuis son retour, l’ouvreur international va notamment défier Marcus Smith. Et il s’attend à un (très) gros défi : "Cela va être un très bon match. Du moins, on l’espère… On connaît les qualités des Harlequins. On a observé leurs matchs en championnat et en Champions Cup. C’est une équipe qui marque beaucoup d’essais, qui produit un jeu hyper attractif, qui joue de partout."

Il faudra donc faire le boulot en défense : "Il ne faudra pas trop la regarder, sinon on prendra trente, quarante ou cinquante points, comme ils sont capables de le faire tous les week-ends ou presque. C’est vraiment une belle équipe. Même si on a gagné chez elle en match de poule, ce sera un tout autre contexte dimanche qu’on veut bien aborder."

Un duel alléchant contre Smith

En 2018, l’équipe de France des moins de 20 ans était sacrée championne du monde à Béziers. D’un côté on retrouvait Romain Ntamack (qui jouait premier centre, Carbonel était l’ouvreur) et de l’autre Marcus Smith. Nés en 1999, les deux prodiges ont confirmé au niveau professionnel et vont se retrouver en demi-finale de Champions Cup.

Comment ne pas être excité ? "Il y aura des beaux duels partout, explique "NTK". Il y a peut-être des noms qui parlent un peu moins que le sien mais les ailiers sont excellents, l’arrière (Tyrone Green) très bon aussi, un premier centre (Andre Esterhuizen) extrêmement costaud. Après, il est vrai que Marcus Smith est un joueur exceptionnel, qui fait tellement de bien à cette équipe et à l’Angleterre. Il ne possède pas un profil typique pour les Anglais car c’est un gros attaquant, qui prend beaucoup d’initiatives. C’est un danger permanent, qu’on devra essayer de cadenasser."