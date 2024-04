Le troisième ligne catalan originaire de Montpellier était aussi fier de son équipe que de son public au terme de la précieuse victoire décrochée dans l’Hérault, ce samedi (20-25). Pour ce qui était sûrement son dernier match dans cette enceinte, les émotions étaient au rendez-vous.

On imagine votre émotion après cet ultime moment de communion avec vos milliers de supporters…

Avec la victoire, c’est mieux mais, oui, quel public ! Comment voulez-vous ne pas communier avec eux ? C’est le meilleur public de France et on lui a rendu en gagnant. On est fier de ça.

Pourtant, le début de match n’avait pas été idéal avec des fautes, des imprécisions…

Il y a la donnée du vent à prendre en compte. Montpellier était en place et nous a mis en difficulté aussi. Mais on a réussi à marquer et à défendre sur la dernière action de la première période. On est donc rentré au vestiaire en se disant "on est là" même si on avait mis du temps à enclencher. Même s’il y avait de l’enjeu, on est plus libéré. Et ça a payé sur la fin.

Ce qui a été le plus marquant chez vous a sûrement été votre sérénité à toute épreuve. Comment l’expliquer ?

Au-delà du fait que l’on joue de manière plus libérée, il y a une autre réalité : on a l’expérience. Ça fait deux ans que l’on lutte… On savait qu’on aurait des moments pour nous. Le groupe a confiance en lui, il a des certitudes. Il nous fallait juste enclencher. C’est passé par des ballons portés, par nos avants. La force de ce groupe, c’est que tout le monde se donne à fond. Il s’est forgé dans le dur et, en plus, il commence à démontrer qu’il a du talent.

Commencez-vous à penser aux phases finales ?

Il reste quatre matchs…

Peut-on au moins considérer que le maintien est acquis ?

Le maintien direct va se jouer à 53, 54 points. C’est la première année que ça va se décider aussi haut. Disons qu’avec cette victoire, il nous faut encore assurer chez nous. Mais c’est un grand pas.

Comment avez-vous vécu la ferveur populaire du peuple sang et or au fil de cette journée ?

Ils sont incroyables. En plus, c’était mon dernier match ici… Avoir signé à l’Usap a été le meilleur choix de ma carrière, peu de gens vivent ça. Que ce soit quand on rentre à l’échauffement, quand on marque… J’invite les gens à venir à Aimé-Giral pour découvrir cette ambiance incroyable. Les gens se saignent pour nous, on est obligé de leur rendre. C’est beau.

Le rendez-vous était particulier pour vous. Quels sentiments vous traversent ?

Montpellier reste ma ville natale, j’ai passé 15 ans ici. Il y a forcément des émotions contradictoires mais j’ai toujours joué pour gagner et je me battrai jusqu’au bout pour défendre ce maillot. Il y a de l’émotion ce soir. Avec toute ma famille, mes amis… Je me dis que je resterai sur une victoire à Montpellier.

Et un bon match de votre part…

Et oui, on s’accroche pour un vieux (rire)…