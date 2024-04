27 mois après sa dernière défaite dans son antre de Jean-Dauger, Bayonne est tombé face à l’UBB (14-34).

Elle devait arriver un jour, cette défaite à Jean-Dauger. Quelque chose d’inéluctable, cette fois. Un peu comme ce revers à Anoeta, quinze jours plus tôt. Inéluctable, oui ! Comme si le sort s’acharnait sur les Bayonnais. Avec un essai encaissé dès le début du match. Et un ballon lâché dans l’en-but bordelais à la 13e minute. Rien pour mettre les basques dans le match. Pas même le ciel peu clément de Jean-Dauger.

Quinze points de débours à la pause semblaient déjà précipiter les Basques vers le destin auquel les supporters ne voulaient plus croire. Mais après tout, l’Aviron n’en avait-il pas renversé des situations semblables au cours de ces deux saisons en Top 14 ? En effet, le scénario aurait pu se réécrire. En cinq minutes au retour des vestiaires et du soleil, les Bayonnais inscrivaient coup sur coup deux essais et se rapprochaient à trois points des Bordelais. Mais le trio infernal Jalibert-Penaud-Bielle-Biarrey remettait l’UBB sur son petit nuage. L’essai de l’ailier international mettait fin aux franches illusions locales. La barre était trop haute. Les Bayonnais ne gagneraient pas leur 29e match d’affilée dans leur jardin.

Vingt-sept mois après la dernière défaite à Jean-Dauger, Bayonne a de nouveau perdu dans son antre et joue plus que jamais le maintien !

Pour revivre la rencontre -> https://t.co/XmGW4UP4XY pic.twitter.com/Li65FvrNiM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 27, 2024

Bayonne n’avait plus perdu à Jean Dauger depuis le passage de Grenoble. C’était le 21 janvier 2022, en Pro D2. Des miracles, selon les termes de Camile Lopez, s’étaient même opérés cette saison. La pièce, cette fois est tombée du mauvais côté. Si l’on peut parler de hasard, tellement les Bayonnais ont été pris par l’adversaire.

En face, deux hommes connaissaient bien les lieux qui ont participé à la chute des Bayonnais. Yannick Bru de l’intérieur et Maxime Lucu, ce dernier habitué des victoires à Jean Dauger, de l’extérieur… tout proche. Belle histoire tout de même !