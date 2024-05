Ce dimanche, Toulouse va recevoir les Harlequins au Stadium de Toulouse pour la demi-finale de la Champions Cup 2024. Une rencontre qui va rappeler de bons souvenirs aux Toulousains puisqu’ils n’ont jamais connu de défaites "directes" dans le "petit Wembley" en phase finale de Coupe d’Europe.

Ce ne fut pas une sinécure mais Toulouse jouera bien au Stadium. De nombreuses discussions, divers échanges et compromis ont dû se faire pour que le Stade puisse accueillir les Anglais des Harlequins dans le "petit Wembley". Le Toulouse Football Club, la Ligue Professionnel de Football et le diffuseur Amazon ont convenu d’un avancement de la rencontre de Ligue 1 entre le TFC et Montpellier au vendredi 3 mai pour que les Stadistes puissent utiliser l’enceinte de l’Île du Ramier. Retour sur les aventures toulousaines en phase finale de la grande Coupe d’Europe !

Au Stadium, Toulouse n’a jamais connu une défaite direct au score Icon Sport - Scoop Dyga

Éliminé oui, mais pas vaincu au score

21 décembre 1997 : Toulouse – Brive (16-16 puis 22-22)

À l’occasion de cette troisième édition de la Coupe d’Europe, voici le tout premier match de phase finale du Stade toulousain, au Stadium de Toulouse. Après avoir réussi un parcours de poule quasi parfait et étrillé les Harlequins en quart de finale (51-10), ils retrouvent un autre club français en demi-finale. C’est le CA Brive qui débarque dans la ville rose pour poursuivre son parcours fou. Les Corréziens, eux, ont gagné leur match de barrage contre l’équipe galloise de Pontypridd, puis se sont offert une place dans le dernier carré en s’imposant à Loftus Road (Londres) face aux Wasps. Rendez-vous donc, à quelques jours de Noël, dans un Stadium qui n’attendait que ce duel magnifique. Une ambiance incandescente, des fumigènes et un public chauffé à blanc : tout est réuni pour une belle fête. Sur le terrain, les équipes se rendent coup pour coup. À la pause, les Brivistes sont devants d’un petit point. Au terme de 80 minutes, les deux équipes se quittent sur un score de parité (16-16). Place à la prolongation donc, la première depuis la création de la compétition. Cette période supplémentaire se solde par un 22-22 mais comme le règlement le stipule, Brive a marqué deux essais et Toulouse, un seul. Le CAB s’impose donc grâce à cette meilleure efficacité offensive.

Clermont, première victime

15 avril 2000 : Toulouse – Clermont (31-18)

Le Stade toulousain a terminé premier de la phase de poule avec cinq succès pour une défaite, face à Bath. Les Haut-garonnais reçoivent donc Clermont en quarts de finale au Stadium pour une place en demi-finale. En dominant clairement Montferrand dans une première période maîtrisée de la tête et des épaules. Les coéquipiers de Franck Belot remportent les quarante premières minutes assez largement. Stéphane Ougier ayant frappé à la 25ème par un essai, avant que Michel Marfaing ne fasse le travail face aux perches (7/7). Les Toulousains lèvent le pied mais le score est fait. Ici et par ce succès sans contestation, le Stade remporte le premier match de phase finale de son histoire au Stadium et ouvre enfin véritablement son histoire d’amour avec l’enceinte occitane. Ils s’inclineront en demie face au Munster deux semaines plus tard (25-31) au Parc Lescure de Bordeaux.

Clément Poitrenaud face au Munster en 2003 Sportsfile / Icon Sport

Le Munster puis le deuxième sacre

26 avril 2003 : Toulouse – Munster (13-12)

En cette campagne 2003, Toulouse réalise une première partie de compétition d’un très bon acabit. Victorieux à 5 reprises et connaissant une défaite, les coéquipiers de Fabien Pelous prennent part à la phase finale de Coupe d’Europe. Au Stadium, ils reçoivent d’abord les Saints de Northampton pour les quarts de finale. Sans vraiment douter, ils s’imposent 32-16 et obtiennent donc le droit de retrouver les Munstermen de Limerick en demie. Une petite revanche pour se "venger" de la défaite au même stade de la compétition. Mené 6-3 au moment de rentrer au vestiaire, Toulouse doit réagir pour espérer décrocher une nouvelle finale (depuis 1996). Grâce au pied d’un certain Ronan O’Gara, le Munster prend un peu plus l’avantage (12-6) et peut croire à ses chances de première finale. Mais c’est sur une superbe inversion de jeu que Cédric Heymans amène sa vitesse et offre à Frédéric Michalak l’essai salvateur à quelques minutes du terme. Essentielle, la transformation d’Elissalde permet à Toulouse de passer devant. Un succès 13-12 qui amènera les Stadistes en finale face à l’Usap. Une finale remportée 22 à 17.

Le Leinster, dernier demi-finaliste au Stadium

1er mai 2010 : Toulouse – Leinster (26-16)

Champion en titre avec son succès face à Leicester l’année passée, le Leinster défend son titre sur la pelouse du Stadium pour une demi-finale de prestige. O’Driscoll, D’Arcy, Heaslip, Cullen, Healy et le manager Michael Cheika, ils sont tous là pour ce match au sommet entre deux mastodontes du rugby de club. Mais en face, les Toulousains ont une génération incroyable et vont le montrer. Au cours du premier acte, les deux équipes s’observent et le pack toulousain est recompensé par les pénalités de David Skrela. Plus débridé, le deuxième acte voit les Toulousains s’envoler au score. 16-9, puis 23-9 avec une belle prise d’intervalle et l’essai de l’ouvreur toulousain. Finalement, les protégés de Guy Novès auront su maîtriser l’armada irlandaise et gravir l’avant-dernier échelon de la compétition. En finale, ils s’offriront le Biarritz olympique et remporteront leur quatrième ex-H Cup.

Le Stade toulousain de Matthis Lebel a dominé les Bulls au Stadium de Toulouse en 2023 Icon Sport - Scoop Dyga

13 ans plus tard pour un adversaire particulier

2 avril 2023 : Toulouse – Bulls (33-9)

Cette fois, c’est un premier tour de phase finale que les Rouge et Noir disputent au Stadium : un huitième de finale. Face à un adversaire particulier puisque c’était la première année que les équipes sud-africaines intégraient la compétition. Ce sont donc les Bulls de Prétoria qui ont fait le voyage dans la ville rose. S’il y avait quelque chose de symbolique dans cette confrontation, sur le terrain, il n’y a pas vraiment eu de débats. En accélérant peu avant l’heure de jeu, les champions d’Europe 2021 disposent aisément des Sud-af' (33-9). Ils battront les Sharks en quarts de finale avant de s’incliner face au Leinster à l’Aviva en demie.