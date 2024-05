Valence Romans a annoncé la venue d’un international gallois pour les deux prochaines saisons. Il s’agit d’Owen Lane.

À deux journées de la fin de la phase régulière de la Pro D2, le promu Valence Romans est mathématiquement maintenu dans la deuxième division avec onze points d’avance sur le quinzième, l’US Montalbanaise. Alors, les dirigeants des Damiers s’activent pour bâtir une équipe capable de rééditer cette performance la saison prochaine. Après avoir, notamment, fait signer le troisième ligne géorgien Otar Giorgadze, les Drômois ont annoncé ce mercredi l’arrivée pour les deux prochaines saisons d’Owen Lane.

\u270d | ??????????? ????/????



Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’???? ???? s’engage avec les Damiers pour les 2 prochaines saisons !



26 ans - International Gallois - Ailier



Welcome Owen ! \ud83c\udfc1



\u2139\ufe0f Toutes les infos ici : https://t.co/NsGOlBRzwN pic.twitter.com/dnE5kHwUBY — VRDR Rugby (@VRDRrugby) May 1, 2024

Le trois-quart aile de 26 ans arrive tout droit de Cardiff. Il a disputé cette saison neuf rencontres avec le club de la capitale galloise, dont cinq en tant que titulaire. Il ne compte d’ailleurs que des défaites, son équipe n’ayant gagné que trois rencontres cette saison. Owen Lane compte cinq sélections avec le pays de Galles, la dernière contre les All Blacks le 30 octobre 2021. Avec le XV du Poireau, il a disputé le Mondial en 2019. En France, il devra composer avec la concurrence d’Adam Vargas et de Mosese Mawalu, auteurs d’une bien belle saison et, respectivement, de treize et neuf essais dans l’antichambre de l’élite cette saison.