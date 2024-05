Christophe Laussucq, responsable de la défense de l'Union Bordeaux-Bègles, accepte de livrer son regard sur la demi-finale opposant le Stade toulousain et les Harlequins, qui ont éliminé son équipe au tour précédent. Et d'après lui, les Anglais sont loin de partir favoris au Stadium.

Quels enseignements avez-vous tiré de votre élimination face aux Harlequins en quart de finale ?

Vraiment, je ne sais pas si ce sont eux qui nous ont surpris, ou si c'est plutôt le fait de la faiblesse de notre prestation. C'était le sentiment du staff après le match. Comment a-t-on pu être aussi mauvais sur ce match ?

Ils ne vous ont pas surpris, en clair...

On avait bien cerné leurs qualités. On a du mal à expliquer cette contre-performance, d'autant plus sur des secteurs qui ne nous faisaient pas défaut d'habitude.

Que saviez-vous de cette équipe, justement ?

On savait qu'offensivement, c'était une équipe très forte qui se reposait de surcroît sur des grosses individualités. Et on est passé à travers en défense, en conquête directe... Alors que la mêlée, d'habitude, tient plutôt la route. Ce jour-là, on est passé complètement à côté. Notre entame de match était très mauvaise en termes d'investissement, d'engagement, et on leur a laissé prendre beaucoup d'avance, trop facilement. C'est pour cette raison que nous n'étions pas surpris par leurs qualités, mais étions surtout déçus de notre prestation.

Effectivement, il est difficile d'en vouloir à Maxime Lucu sur cette transformation ratée dans les derniers instants...

On a marqué 41 points mais ça n'est pas 43 qu'il fallait mettre, il fallait surtout ne pas en encaisser 42. On a été catastrophique dans beaucoup de secteurs de jeu. La vérité, elle est là, elle n'est pas sur la transformation de ce pauvre « Max » à la fin. D'ailleurs, à la fin dans le vestiaire, personne ne l'a blâmé. Tout le monde était conscient que nous étions nuls en mêlée, en défense, et pas assez efficace offensivement. On avait identifié Evans comme un bon gratteur, Esterhuizen comme une force de pénétration... On ne s'est pas vu beau, mais on sortait d'une victoire à 50 points contre les Saracens qui en avaient collé 40 à ces mêmes Harlequins trois semaines auparavant. Inconsciemment... On s'est trompé sur la préparation.

À Bordeaux, cette équipe anglaise a montré beaucoup de caractère...

Notre entame était complètement ratée et malgré tout on est revenu dans la course, on a marqué beaucoup de points. On les a quand même mis à mal, créé un grand nombre d'occasions... On pensait qu'ils allaient craquer mais on a encore continué à commettre des fautes. On prend mêe un essai sur une sortie de camp, à dix minutes de la fin, qui leur permet de repasser devant. Tout le match ne fut qu'une succession d'erreurs, de manque d'engagement et ça les a laissés espérer.

Les Toulousains doivent-ils restreindre le jeu pour contraindre ces Harlequins de Marcus Smith ?

Non, je ne pense pas. Car les Harlequins sont bons offenvisement, mais ont quand même de grandes faiblesses. Leur 5 de devant se déplace peu et défensivement il y a des lacunes. Les Toulousains les ont joués et les ont battus en mettant 40 points chez eux ! En étant rigoureux en conquête et en défense, les Toulousains vont gagner facilement. Mais ça n'est surtout pas en essayant de moins jouer.

Une physionomie au jeu ouvert ne serait donc pas un atout pour les Anglais ?

Au contraire ! En étant vigilant et précis sur la conservation, car cela demeure une équipe bonne en contre, les Toulousains, s'ils sont rigoureux là où on ne l'a pas été, passeront facilement d'après moi. Offensivement, ils sont très difficiles à arrêter. Et face à une défense relativement faible, je pense qu'ils vont trouver les failles rapidement.

Vous semblez confiant pour vos compatriotes haut-garonnais...

Il suffit de regarder leurs résultats dans le championnat d'Angleterre : ils encaissent beaucoup de points, ce n'est pas une équipe très constante dans ces performances. Franchement, oui, je suis confiant pour Toulouse. Puis, je dirais que c'est une demi-finale à domicile, et ils ont l'habitude de ces rendez-vous. Selon moi, ils ne devraient pas connaître de difficulté comme nous en mêlée ou en défense de ballon porté par exemple. Et je le redis, s'ils sont ne serait-ce que correct là-dedans, ils gagneront facilement. Comme ça avait été le cas en poule.