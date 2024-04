Ce samedi à 13h30, au Twickenham Stoop de Londres, Clermont défie les Sharks de Durban pour une place en finale de la Challenge Cup 2024. Avant cet affrontement décisif, retour sur le parcours des hommes de Christophe Urios dans la compétition européenne.

Face à Edimbourg, le 8 décembre dernier, lors de leur entrée en lice dans la compétition, les Clermontois s’étaient imposés, 31-18. Jamais inquiétés, ils avaient parfaitement maîtrisé leur match et avaient profité de leur ligne arrière, particulièrement en jambe. L’arrière australien Alex Newsome avait notamment marqué un doublé pour permettre aux siens de s’imposer.

Une semaine plus tard, ils s’étaient inclinés sur la pelouse de Gloucester, 28-17. Dominés par la puissance des Anglais, les Clermontois n’avaient pas pu rivaliser. Ils avaient également failli dans la bataille du jeu au pied et surtout de la touche avec plusieurs ballons perdus qui avaient amené à deux essais adverses, rendant impossible un succès attendu à l’extérieur.

Deux solides performances pour se qualifier

Les Clermontois, qui restaient à cette époque sur quatre matchs sans victoire, avaient profité d’une parenthèse européenne pour repartir sur une dynamique positive. Avant ce bloc de deux matchs, les Jaunards avaient l’objectif d’engranger deux victoires bonifiées. Face aux Scarlets, ils s’étaient appuyés sur un très bon Baptiste Jauneau pour marquer 6 essais, s’imposer 38-17 et remplir la première moitié de leur mission.

Les Clermontois s’étaient largement imposés face aux Scarlets en phase de poules. Icon Sport

La deuxième moitié fut remplie loin du stade Marcel-Michelin. En Géorgie, face au Black Lion, pour leur dernier match de poules, les Clermontois avaient décroché leur deuxième succès à l’extérieur de la saison, dans une rencontre parfaitement maîtrisée. Avec notamment un doublé de Bautista Delguy, les Jaunards avaient inscrit 6 essais. Une nouvelle victoire bonifiée qui leur permit de terminer deuxième de la poule 3, et donc de recevoir leur huitième de finale.

La peur, puis le sursaut

De retour à Marcel-Michelin en huitième de finale, face aux Cheetahs, Baptiste Jauneau et ses coéquipiers s’étaient fait très peur. Alors qu’ils menaient 27-3 à la 53e minute après une excellente première période, les Clermontois ont frôlé la catastrophe dans une fin de match où ils ont totalement perdu le contrôle. À 10 minutes du coup de sifflet final, les Sud-Africains revenaient à 5 points et ont même eu une balle de match.

De loin le match le plus maîtrisé par les hommes de Christophe Urios. Peut-être même le match référence de leur saison. Face à des Irlandais qui venaient avec des intentions affirmées, les Jaunards ont imposé leur rugby dans ce quart de finale et ont fait totalement exploser les Ulstermen. Dans une deuxième période de rêve, ils ont infligé un cinglant 33-0 avec des essais de grandes envergures et devront s’appuyer sur cette performance pour défaire les Sharks ce samedi.