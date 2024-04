La dernière journée de Nationale s’est jouée, on connaît désormais tous les qualifiés pour la phase finale. Chambéry qui jouait sa saison sur ce dernier match a passé le cap, les clubs placés sur le podium ont tous remporté leur match.

Il ne restait, à vrai dire, plus beaucoup d’interrogations avant cette dernière journée de Nationale. Seuls Chambéry et Périgueux se livraient un duel à distance. En cas de défaite des Savoyards, les Périgourdins les auraient dépassés, leur volant ainsi la place dans le top 6. Mais à Tarbes, dernier non-barragiste, le SOCR a fait le travail et a remporté son match (24 à 32). Chambéry verra donc les phases finales. Septièmes, les Périgourdins peuvent se consoler avec leur excellente saison pour un promu.

Le podium au rendez-vous

Nice, Narbonne et Carcassonne les trois premiers au classement ont remporté leur match, respectivement face à Albi, Suresnes et Hyères, et se mettent dans de bonnes dispositions pour la phase finale.

Tous les résultats :

Bourgoin 10 – 37 Bourg-en-Bresse

Périgueux 25 – 0 Blagnac (forfait général)

Hyères 13 – 32 Carcassonne

Massy 62 – 17 Vienne

Nice 47 – 15 Albi

Suresnes 16 – 27 Narbonne

Tarbes 24 – 32 Chambéry

Le classement final :

Les affiches des barrages :

Carcasonne - Chambéry (samedi 4 mai)

Albi - Suresnes (samedi 4 mai)

Nice et Narbonne sont directement qualifiés pour les demi-finales.