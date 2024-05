Ce dimanche, face aux Harlequins, le Stade toulousain va disputer sa dixième demi-finale de rang, toutes compétitions confondues. Une série record, reflet d’une régularité impressionnante au plus haut niveau, qui montre à quel point l’actuelle génération des Rouge et Noir est en train de marquer son époque.

Si une institution se plaît à marquer l’histoire dans ce sport, c’est bien Toulouse. Plus gros palmarès du rugby français (vingt-deux Boucliers de Brennus) et européen (cinq titres), le club a encore gravé son nom dans la légende ces dernières semaines. En battant Exeter en quart de finale le 14 avril, il s’est qualifié pour sa dixième demi-finale d’affilée, Champions Cup et Top 14 confondus, qu’il disputera face aux Harlequins. C’est simple : depuis la saison 2018-2019, les Rouge et Noir ont atteint le dernier carré de chacune des compétitions dans lesquelles ils ont été engagés (six fois sur la scène "européenne", quatre sur celle nationale). Du jamais vu en France ou sur le continent, et le record devrait s’étendre à onze vu la position du club en Top 14.

En référence à un passé déjà ô combien glorieux, le manager Ugo Mola avait un jour distillé ces bons mots : "Avant, quand je regardais le Stade toulousain, j’avais l’impression que c’était facile. De l’intérieur, je me rends compte que ça ne l’est pas." Lui a pour habitude, à l’heure de fixer des objectifs en début de saison, de dire que le sien est "d’être en position de gagner un titre", donc d’être toujours là dans l’ultime ligne droite. Cette extrême constance au plus haut niveau est impressionnante. "On a envie de penser qu’on fait du bon boulot mais de nombreux staffs bossent bien et ça valide surtout une génération incroyable", note le technicien. "Toutes ces demi-finales d’affilée montrent le travail effectué depuis plusieurs années et la qualité de ce groupe, ajoute son capitaine Antoine Dupont. Mais on ne s’entraîne pas tous les jours pour faire juste des demi-finales."

Dupont : "Le but est de ramener quelque chose"

N’empêche, voilà pourquoi le Stade toulousain est l’actuelle locomotive du rugby hexagonal. Pas un hasard s’il est le plus gros pourvoyeur du XV de France depuis la fin de la précédente décennie. "Depuis 2018-2019, on veut garder cette régularité, note Romain Ntamack. On le voit sur l’effectif, où une grosse ossature de l’équipe est restée la même. Il y a eu peu de turnovers, on prend en maturité et on grandit ensemble. Cela reflète notre exigence et celle du club." Aussi ses ambitions élevées et immuables en Coupe d’Europe, depuis sa création en 1996. "Comme le Top 14, la Champions Cup est une compétition très importante à nos yeux, sur laquelle on a la chance de bien figurer ces dernières années", indique François Cros.

Si les Rochelais furent sacrés lors des deux précédentes éditions, ils ont chuté cette saison en quart, et avaient perdu en barrage de Top 14 en 2021 (à Toulouse). Pour autant, les Stadistes ne veulent pas se satisfaire des prix d’honneur. "On est présent dans les matchs qui comptent en fin de saison, c’est très bien, mais le but est de ramener quelque chose au bout", clame Dupont. "La statistique est belle mais les demi-finales n’ont jamais fait gagner des titres", ajoute Ntamack. Et, sur cette période, il n’y a eu "que" quatre sacres (trois en Top 14, un en Champions Cup). "Malheureusement, les seules récompenses, ce sont les titres, poursuit Cros. Quand on a goûté à ce genre de choses, on veut le retrouver. C’est bien d’être dans le dernier carré mais si c’est pour se faire sortir en demie… À l’arrivée, la seule chose que cela t’apporte, c’est d’avoir joué un match de plus. L’histoire retient les champions, pas les demi-finalistes." Et, au risque de se répéter, les Toulousains entendent laisser une trace toujours plus indélébile dans le grand roman du rugby.