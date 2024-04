Le demi de mêlée briviste Léo Carbonneau a été décisif sur trois des six essais corréziens face à Aurillac. Auteur d’un doublé, Léo Carbonneau a illuminé la 28ème journée de Pro D2.

"Léo profitera de ces deux semaines pour travailler son pied gauche !", taquinait Pierre-Henry Broncan, à l’issue du probant succès briviste sur Aurillac. S’il a dévissé l’un de ses coups de pied, Léo Carbonneau a été étincelant face aux Cantaliens. Au milieu d’une orgie d’essais inédite pour le CAB (six essais, une première cette saison), le jeune demi de mêlée du CAB a été au four et au moulin, en s’offrant un doublé grâce à son placement à l’intérieur de ses attaquants et, surtout, par son action digne des plus grands peu après l’heure de jeu. Pénalité vite jouée, percée éclair, gestion parfaite des arrivées des chars d’assauts briviste… En soixante secondes, Léo Carbonneau a conclu cette belle initiative par une passe parfaite pour Wesley Douglas, terminant sa course dans l’en-but.

"On a voulu dynamiser le collectif, j’ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. J’avais juste à prendre la bonne décision et j’étais bien aidé par les trois-quarts. Quand Vakhtang (Abdaladze) perce je me dois d’être là et la combinaison en touche c’est pareil. J’ai juste à marquer. On a réussi à marquer Aurillac pendant la première période puis ils ont lâché, on a pu dérouler et marquer des beaux essais. On a fait un beau match, il y a eu de beaux lancements avec les trois-quarts notamment. On a toujours voulu chercher plus", analyse le Bleuet. Avec sept essais au compteur cette saison, celui qui n’a pas encore soufflé ses vingt bougies confirme son statut de cadre dans la Corrèze. Plébiscitée par Sam Johnson en conférence de presse, l’étoile Carbonneau devrait continuer de briller dans le 19…