Paul Boudehent, Ultan Dillane mais aussi Teddy Iribaren sont sortis touchés du match remporté par La Rochelle ce dimanche soir face à Toulon (27-17). Voici les premiers échos.

Alors que l’infirmerie maritime était sur le point de désemplir – les retours à la compétition de Bourgarit (épaule), Colombe (genou), Paiva (genou) et Berjon (psoas) sont tous fortement pressentis pour le déplacement à Bordeaux-Bègles (11 mai) – le Stade rochelais a laissé des plumes de sa réception du RC Toulon, hier soir, en clôture de la 22e journée de Top 14. Avec trois nouveaux joueurs sur le flanc.

"Ultan (Dillane) s’est tordu le genou et Paul (Boudehent) s’est fait mal aux ischios", glissait dans les couloirs de Deflandre Romain Carmignani, au sujet de ses deux avants, incapables de regagner seuls le bord du terrain et raccompagnés directement aux vestiaires par les soigneurs en cours de première période. Le polyvalent deuxième ligne irlandais et le troisième ligne des Bleus passeront des examens en ce début de semaine pour évaluer la nature et la gravité de leur blessure respective.

Ultan Dillane, deuxième ligne du Stade rochelais. SUSA / Icon Sport

Un autre Rochelais a aussi dû céder sa place précocement face à Toulon, sans que l’on en sache encore davantage sur la durée de son éventuelle indisponibilité. "Teddy (Iribaren) a un problème a une main. Il a reçu un coup", a simplement fait savoir l’entraîneur-adjoint de Ronan O’Gara, interrogé sur l’entrée en jeu dès le retour des vestiaires de Lucas Zamora, au poste de demi de mêlée où l’indiscutable numéro 1 Tawera Kerr-Barlow manque à l’appel depuis deux rencontres suite à sa commotion cérébrale subie face au Leinster le 13 avril dernier, en quart de finale de la Coupe des Champions.