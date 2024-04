Brive a annoncé ce dimanche le lancement d’un nouveau projet, intitulé "Brive 2030 : rebondir pour gagner ensemble" à partir de juillet 2024. Dans ce cadre, Simon Gilham quitte la présidence du club corrézien et laisse la main à Thierry Blandinières, directeur général du groupe agricole InVivo.

Changement d’ère à Brive. Simon Gilham laisse la présidence à Thierry Balndinières (directeur général du groupe agricole InVivo) dans le cadre du lancement d’un nouveau projet "sportif et sociétal" intitulé : "Brive 2030 : rebondir pour gagner ensemble". L’objectif : "ramener le CA Brive durablement dans l’élite du rugby français et permettre à toutes ses équipes amateures, féminines et masculines, de participer au plus haut niveau de compétition".

Le club corrézien a annoncé l’information ce dimanche, via un communiqué de presse. Simon Gilham reste néanmoins actionnaire et vice-président du conseil. "Je suis heureux et fier de succéder à Simon à la Présidence du CA Brive. Simon est le plus Corrézien des Anglais. Il sera à jamais le premier Président britannique d’un club professionnel français. Il est aux commandes depuis 2006-2007 comme dirigeant et actionnaire. Je le remercie, au nom de tous les Brivistes et tous les Corréziens pour le travail accompli sur l’ensemble du club à tous les niveaux. Le nouveau projet « Brive 2030 » est ambitieux. J’aurai besoin de toutes les forces en interne et autour du club, en France et à l’international, pour mener à bien ce projet" déclare le futur président du CAB.