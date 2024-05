Le club de Sainte-Foy-de-Peyrolières (Régionale 3) pourrait bien aller jouer son 32e de finale en voiture… Sans bus pour un déplacement dans les Landes, la présidente du club lance un appel à l’aide.

Après la joie, le club de Sainte-Foy-de-Peyrolières a vite déchanté. Repêché pour jouer la phase finale du championnat de Régionale 3, le club haut-garonnais a été rattrapé par la réalité. Prévenu le mardi qu’il jouerait un 32e de finale face à Ychoux (dans les Landes), la présidente du club n’a, pour l’heure, pas réussi à trouver un bus pour ce déplacement. Un manque de temps puis de moyens, les premiers devis s’élevant à 1 500 euros.

Dans les colonnes de France Bleu, Vanessa Exel explique : "Les bus sont déjà tous pris, et ceux qui ne le sont pas, sont bien trop chers. Il y a besoin de chauffeurs en raison des temps de pause, et aller jusque dans les Landes, c’est bien loin que nos déplacements habituels. Je regrette qu’on ne nous ait pas laissé plus de temps pour nous organiser."

Dans l’urgence, le club d’Occitanie a donc lancé un appel à l’aide : "si un club possède un bus et ne s’en sert pas, moyennant rétribution, nous sommes prêts à discuter d’une solution". S’ils ne trouvent pas de bus pour ce déplacement, les joueurs seront contraints de prendre leurs voitures personnelles. À noter que pour ce déplacement de Sainte-Foy-de-Peyrolières à Ychoux, il faut compter un peu plus de trois heures.