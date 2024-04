Montpellier quatrième défaite consécutive pour les hommes de Patrice Collazo. Ils avaient pourtant réalisé une première période intéressante, avant de s’écrouler.

Attention plan d’urgence, mobilisation générale, préparation déjà tournée vers "l’access-match". Patrice Collazo n’a rien dit de tout cela quelques minutes après un quatrième revers consécutif. Bien au contraire, le manager du MHR a usé de la méthode Coué. "Si on pense au barrage ? Je ne vais pas me projeter sur un match de juin alors que j’ai encore quatre matchs à jouer, sauf si on reçoit un fax de la ligue qui me dit qu’on doit jouer maintenant. Vous savez où vous serez dans sept semaines ? Moi non plus. Il faut récupérer, faire un constat, trouver la solution et travailler sur ce qu’il nous a manqué. Je serais inquiet si nous n’avions pas été invités. Je n’ai pas eu l’impression que nous étions largués aujourd’hui même si l’Usap mérite sa victoire ce soir sur sa deuxième mi-temps."

Pourtant, les résultats de cette journée n’ont pas été favorables pour les Montpelliérains. Clermont et Lyon n’ont pas tremblé à domicile et semblent aujourd’hui hors de portée puisque ces deux concurrents comptent maintenant huit points d’avance. La seule éclaircie de ce sombre tableau est venue de Jean-Dauger qui est tombé pour la première fois depuis 27 mois. Un véritable coup de pouce du destin qui permet aux Héraultais d’apercevoir encore un concurrent dans sa ligne de mire, même si le cas d’égalité entre les deux équipes est favorable à l’Aviron.

Les Montpelliérains doivent donc combler un trou de six points en quatre journées pour espérer éviter de jouer un vingt-septième match qui est donc pour l’instant tabou du côté du GGL Stadium (alors que l’adversaire du jour, Perpignan, en avait rapidement fait le point d’orgue de leurs deux dernières saisons pour en sortir vainqueur à deux reprises), même si l’étau semble se resserrer sur une équipe du MHR en plein doute.

Manque de justesse

En effet, malgré une première période intéressante, les Cistes ont manqué de justesse pour mettre à terre des Catalans particulièrement brouillons dans le premier acte. "Nous avons perdu l’occupation en deuxième mi-temps, chose que nous en avions en première mi-temps, reconnaissait Patrice Collazo. Nous avons laissé trop de points en première période alors que nous savions que l’Usap terminait fort ses matchs. Il nous manque a minima dix points à la pause. On savait que nous allions manquer de puissance en raison de l’absence de certains profils donc il fallait compenser par beaucoup de choses. Nous avons été admirables dans l’état d’esprit mais nous n’avons pas été assez froids en première mi-temps. Nous ne sommes pas assez équilibrés dans les lignes pour inverser les tendances en seconde période. Nous aurions pu contrôler grâce à notre état d’esprit mais il nous fallait un peu d’avance pour nous apporter assez d’énergie. C’est un ensemble de choses et je ne vais stigmatiser un ou deux joueurs car je sais que les meilleurs étaient sur le terrain. Il nous a manqué un peu d’avance et de puissance pour finir."

Mais cette défaite est celle aussi d’une dynamique. Tout semble s’être enrayé pour le MHR, contrairement à son adversaire, irrésistible même après un match en demi-teinte.