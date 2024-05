Les Harlequins s’apprêtent à vivre la première demi-finale de Champions Cup de l’histoire du club ce dimanche au Stadium de Toulouse (16h). Le troisième ligne centre londonien, Alex Dombrandt, s’est confié à nos confrères de RugbyPass sur la préparation de ce choc.

Pas de place aux doutes. Les Harlequins abordent leur déplacement au Stadium de Toulouse avec excitation malgré la lourde défaite subie à domicile face aux mêmes Toulousains lors de la deuxième journée de Champions Cup (19-47) : "Je n’ai vu aucune peur cette semaine !", explique Alex Dombrandt pour RugbyPass.

Si la confiance règne au sein du groupe de Danny Wilson, le dernier déplacement des Quins en France n’y est certainement pas étranger. À l’annonce des affiches des quarts de finale, les Londoniens ne faisaient pas office de favoris face à l’Union Bordeaux-Bègles et son armada tricolore. Pourtant, les Anglais ont planté 42 points aux coéquipiers de Maxime Lucu et se sont offert une place en demi-finale (41-42). Une victoire acquise d’un petit point qui change tout pour Alex Dombrandt : "Il y a une grande confiance qui règne au sein du groupe. Nous avons gagné plusieurs fois en France cette saison : nous sommes allés au Racing 92 battre une très bonne équipe (NDLR : 28-31 ; J1) et nous avons battu une équipe bordelaise en feu (41-42 ; quart de finale)".

"Nous n’y allons pas pour marquer trois, six ou neuf points"

"Cette semaine, j’ai vu de l’excitation et des sourires. C’est la semaine la plus importante de l’histoire du club. Nous voulions aller loin dans les deux compétitions (Champions Cup and Premiership) et nous sommes en train de le faire", explique Alex Dombrandt. Si les Quins sont encore engagés sur les deux tableaux, ils le doivent à un style de jeu porté sur l’attaque. Troisième meilleure attaque de Champions Cup derrière le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, les hommes de Danny Wilson n’ont pas l’intention de revoir leurs ambitions à la baisse dimanche : "Nous allons à Toulouse pour imposer notre identité sur le match. Nous n’y allons pas pour marquer trois, six ou neuf points. Cela n’arrivera pas", explique le technicien Anglais. Des intentions de jeu confirmé par Alex Dombrandt : "Toulouse est une équipe faite de superstars à tous les postes, nous savons qu’il va falloir marquer des essais pour l’emporter donc nous allons y aller pour attaquer".

Ce n’est pas un scoop, les hommes d’Ugo Mola pratiquent également un jeu tourné vers l’attaque avec une moyenne de 45,5 points inscrits par match. Alors les supporters présents au Stadium auront-ils droit à une orgie de jeu ou l’enjeu va t-il prendre le pas sur le jeu ? Réponse dimanche (16h).