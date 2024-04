Le Qatar passe à l’offensive pour recevoir les finales de la future Ligue des nations. Des promesses de retombées économiques de près d’un milliard d’euros sur quatre éditions sont évoquées…

Un "Superbowl en rugby". C’est l’idée que propose le Qatar pour accueillir les finales de la Ligue des Nations, d’après le Daily Mail. Sur trois jours, cette nouvelle compétition internationale (qui verra le jour en novembre 2026 puis une année sur deux) pourrait se clôturer en grande pompe, avec la grande finale et les matchs de classement. Les stades seraient à Doha. Le Lusail Stadium particulièrement, où a eu lieu la finale de la Coupe du monde de football en 2022.

Surtout, l’offre qatarie a promis la semaine dernière des retombées économiques d’environ 800 millions de livres (soit près de 950 millions d’euros) sur les huit ans (donc pour les quatre premières éditions) à destination des nations du Tournoi et de la Sanzaar. Les atouts que le Qatar fait valoir ? Sa situation géographique, entre les pays de l’hémisphère nord et ceux de l’hémisphère sud, une attraction commerciale de premier plan, et des températures hivernales de plus de 20°, idéal pour jouer au rugby.

Pour rappel, World Rugby a confirmé l’année dernière que cette Ligue des nations commencerait en 2026, avec une tournée des 6 Nations dans le Sud pour trois matchs, avant d’en recevoir trois autres, toujours face aux sélections sudistes, l’automne suivant. Bien que le Japon et les Fidji semblent avoir été invités, les dix membres directeurs de cette compétition sont les six nations participant au Tournoi, ainsi que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Australie et l’Argentine. La décision d’accepter l’offre qatarie leur appartient. Ils ont, toujours d’après le Daily Mail, une semaine pour faire ce choix.