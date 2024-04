A Gerland, pas question en tribune de quitter son siège avant la fin du match.

Souvent, les Rhodaniens vous embarquent dans un match d’attaques, où il y a suspense autour du bonus offensif. Certes, Lyonnais et suspense associés dans une même idée, cela peut surprendre cette saison. Car il n’y a guère suspense à découvrir les résultats des matchs lorsque l’on sait que Lyon est aussi solide à domicile (2e à domicile derrière Toulouse) que friable à l’extérieur (dernier hors de ses bases, avec un seul point). Non, là où les Lyonnais réussissent à mettre du suspense, c’est dans la quête ou bien la « re » conquête d’un point de bonus offensif dans leur antre de Gerland. En dix victoires dans son stade, le gang des Lyonnais a raflé cinq fois la mise du bonus offensif.

A chaque fois, ce point a été validé grâce à un ultime essai inscrit dans les cinq minutes de la partie. « Logique », répliquerez-vous, un bonus offensif se construit et se décroche souvent en fin de match. Oui, mais non seulement les Lyonnais vont le chercher très tardivement mais sur les trois derniers décrochés (lors des quatre derniers matchs joués à domicile d’ailleurs), ils sont surtout allés le chercher à nouveau alors que leurs adversaires leur avaient ôté peu de temps avant la fin de la partie. C’était le cas face à Oyonnax (perdu à la 80e, récupéré à la 80e+4), devant Castres (bonus perdu à la 73e, récupéré à la 80e) et donc Pau samedi (bonus égaré à la 73e, retrouvé à la 77e). A domicile, les Lyonnais sont donc capables de faire preuve de résilience pour aller agrémenter leur capital points malgré un essai encaissé. Si les Rhodaniens sont capables de relever la tête pour retourner arracher un essai synonyme de bonus à Gerland, cela crédibilise l’idée qu’ils peuvent aussi se relever après un coup dur et un essai concédé lorsqu’ils sont hors de leurs bases…