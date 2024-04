Nouvel épisode gourmand du XV des Producteurs avec Julien Tastet à Mont-de-Marsan

Dans ce nouvel épisode du XV des Producteurs, direction les Landes, et plus précisément à Mont-de-Marsan. Julien Tastet, entraîneur du Stade montois, emmène Christian Califano à la découverte d'une institution régionale.

"On est ici chez la maison Laborde, vieille maison familiale qui confectionnes deux produits : un que tu portes, la brioche, et un autre que tu apprécies énormément : le pastis landais." Entre Julien Tastet et Christian Califano, le ton a vite été donné ! L'entraîneur du Stade montois a profité de ce nouvel épisode du XV des Producteurs pour emmener l'ancien première ligne à la découverte de la Maison Laborde.

Son directeur général, Arnaud Chevalier, a pu présenter cette institution, tandis que Gérard Mauhourat, adhérent Intermarché de Mont-de-Marsan, a pu expliquer pourquoi il faisait confiance à ces produits.