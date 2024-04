Le manager de Montpellier, Patrice Collazo, était forcément déçu de la défaite de son équipe à domicile face à Perpignan (20-25), regrettant un manque d’efficacité de son équipe en première période alors que le second acte s’annonçait difficile.

Montpellier avait dominé le premier acte. Mieux, le MHR avait aussi parfaitement entamé la deuxième période en inscrivant un deuxième essai par son ailier George Bridge. Cela n’a pas été suffisant pour éviter le retour de Perpignan. Un scénario qui n’a pas surpris le manager de Montpellier, Patrice Collazo, qui regrettait le faible écart au tableau d’affichage après une première période dominée par ses troupes : "Nous avons perdu l’occupation en deuxième mi-temps, chose que nous en avions en première mi-temps. Nous avons laissé trop de points en première période alors que nous savions que l’Usap terminait fort ses matchs. Il nous manque a minima dix points à la pause. On savait que nous allions manquer de puissance en raison de l’absence de certains profils donc il fallait compenser par beaucoup de choses. Nous avons été admirables dans l’état d’esprit mais nous n’avons pas été assez froids en première mi-temps. Nous ne sommes pas assez équilibrés dans les lignes pour inverser les tendances en seconde période. Nous aurions pu contrôler grâce à notre état d’esprit mais il nous fallait un peu d’avance pour nous apporter assez d’énergie. C’est un ensemble de choses et je ne vais stigmatiser un ou deux joueurs car je sais que les meilleurs étaient sur le terrain. Il nous a manqué un peu d’avance et de puissance pour finir. Je ne vais pas me projeter sur un match de juin alors que j’ai encore quatre matchs à jouer. Vous savez où vous serez dans sept semaines ? Moi non plus. Il faut récupérer, faire un constat, trouver la solution et travailler sur ce qu’il nous a manqué. Je serais inquiet si nous n’avions pas été invités. Je n’ai pas eu l’impression que nous étions largués aujourd’hui même si l’Usap mérite sa victoire ce soir sur sa deuxième mi-temps."

Perpignan est inarrêtable ! L’Usap a remporté le bouillant duel face à Montpellier dans une ambiance de folie et entre pour la première fois de la saison dans le top 6.

Des pénaltys manqués

Montpellier n’a surtout pas eu la même efficacité que son adversaire pendant la période de supériorité numérique alors que l’Usap a su faire son effort lors du carton jaune de Bastien Chalureau (49e) et elle avait même réussi à revenir au score en première période en infériorité numérique. Le manager du MHR n’a pu que le constater : "Pendant le carton jaune de Perpignan, combien de penaltys sans goal nous avons manqués aussi ?" Une référence certainement à une pénalité manquée de Louis Carbonel sur le carton jaune adressé à Jake McIntyre, mais aussi à cette dernière action du premier acte qui se terminait par un ballon gratté par Lucas Dubois juste devant son en-but alors que Montpellier avait de nouveau l’avantage du nombre après le carton jaune reçu par Xavier Chiocci.