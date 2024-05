En fin de contrat en juin 2025, Le deuxième ligne international français, qui a récemment clamé son envie de s’installer pour longtemps à Ernest-Wallon, devrait rapidement voir son vœu exaucé.

Depuis plusieurs saisons, le Stade toulousain a pris l’habitude de verrouiller ses joueurs majeurs plus d’un an avant la fin de leurs contrats. Celui du deuxième ligne Emmanuel Meafou (25 ans), devenu international français lors du dernier Tournoi des 6 Nations, arrive à échéance en juin 2025. Mais, comme indiqué dans ces colonnes le 15 janvier dernier, son cas avait logiquement été érigé en priorité par les dirigeants haut-garonnais. Forcément, son profil unique ne laisse insensible aucun club. Mais l’intéressé a toujours clamé son intention de s’installer dans la durée à Ernest-Wallon, où il a débarqué en fin d’année 2018.

L’Australien, qui était également éligible pour la Nouvelle-Zélande et les Samoa, n’a jamais caché son désir fort de jouer pour les Bleus. Il a d’ailleurs obtenu le passeport français ces derniers mois et son avenir international passe par le Top 14. Il y a trois semaines, il avait livré une véritable déclaration d’amour en direction du Stade toulousain dans Midi Olympique : "Moi, j’espère rester ici toute ma carrière. On parle de contrat mais c’est un papier. J’ai envie de tout gagner avec Toulouse jusqu’à la fin. Je me sens Français et Toulousain." Une volonté, partagée évidemment par son manager Ugo Mola et son président Didier Lacroix, qui a logiquement facilité les discussions entre les différentes parties. Celles-ci ont été entamées depuis un certain temps et, selon nos informations, un accord est désormais très proche. En clair, Meafou va poursuivre son aventure avec les Rouge et Noir et pourrait prolonger jusqu’en 2027.

Un effectif stabilisé sur le long terme

Ce serait un sacré coup de force réalisé par le champion de France en titre, dont la plupart des internationaux sont sous contrat jusqu’en 2026 (Mauvaka, Flament, Aldegheri, Lebel, Mallia, Kinghorn), 2027 (Dupont, Cros, Jelonch, Baille, Ramos) ou 2028 (Marchand, Ntamack). Il interviendrait après plusieurs autres prolongations importantes cette saison, à savoir celles du trois-quarts centre Pita Ahki (jusqu’en 2026), ou des pépites que sont le talonneur Guillaume Cramont (2026), le troisième ligne Mathis Castro-Ferreira (2028) et le trois-quarts centre Paul Costes (2028). Egalement après l’activation de l’année optionnelle du flanker international anglais Jack Willis jusqu’en 2025. En clair, les décideurs stadistes – dont le seul recrutement pour le prochain exercice est jusque-là l’arrivée définitive du troisième ligne Léo Banos et qui ont soumis une offre de prolongation d’un an à l’ailier Setareki Bituniyata dont l’engagement parvient à son terme en juin – ont d’abord cherché à sécuriser leur effectif pour les saisons à venir, avant de le renforcer.