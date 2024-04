Le conseil des prud’hommes de Toulouse a condamné Provale, le syndicat des joueurs, condamné pour harcèlement moral et discrimination contre son ancienne directrice générale, Laure Vitou, licenciée en 2021.

Provale a été condamné pour harcèlement moral et discrimination contre son ancienne directrice générale, Laure Vitou. La semaine passée, le conseil des prud’hommes de Toulouse a statué sur le licenciement de Laure Vitou en 2021 par le syndicat des joueurs, déclarant ainsi ce dernier "nul" et condamnant Provale pour travail dissimulé, discrimination en raison de l’état de santé, manquement de la part d’un employeur de l’obligation de sécurité, et licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.

Vers un appel de Provale ?

À cette époque, l’ancienne directrice générale avait été licenciée pour faute grave, quelques mois seulement après son retour au travail, elle qui souffrait d’une leucémie. Laure Vitou avait d’ailleurs été remplacée à son poste par Mathieu Giudicelli, ancien joueur de Montpellier et Biarritz notamment. L’ancienne directrice générale a en fait été licenciée car elle avait lancé l’alerte sur une modification des statuts, voulue par Robins Tchale-Watchou (président de Provale), pouvant entraîner la possibilité pour le président d’être élu autant de fois qu’il le souhaite. À ce jour, le syndicat des joueurs réfléchit à faire appel. Le syndicat va devoir verser environ 150 000 euros à son ancienne salariée, et dès maintenant, "à titre exécutoire".