Le deuxième ligne des Harlequins Stephan Lewies sait que le combat sera rude face à Toulouse dimanche, pour la première demi-finale d’Investec Champions Cup de l’histoire du club anglais. Le Sud-Africain affirme aussi que les siens devraient garder leur identité de jeu.

Les Harlequins vont disputer ce dimanche à Toulouse leur première demi-finale d’Investec Champions Cup. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Nous sommes très excités d’aller jouer en France. C’est la première fois que notre club atteint ce stade de la compétition donc nous sommes très motivés. Nous savons que nous allons faire face à une des plus grosses armadas de l’Europe. Ils sont présents tous les ans donc ce sera un gros défi.



Vous aviez perdu 47-19 lors de la première opposition, en phase de poules. Est-ce que vous vous attendez à un match différent ?

Lors des phases finales c’est complètement différent. Tout est plus serré. Ce qu’on a appris lors de ce premier affrontement, c’est que Toulouse est une équipe très dangereuse face à laquelle toutes les erreurs se payent cash. Elle possède des joueurs de niveau international. Ce dimanche, il va falloir être bien meilleurs que lors du premier match.

Le Stade toulousain peut compter sur de plusieurs retours pour préparer sa demi-finale de Champions Cup face aux Harlequins, dimanche au Stadium. Même si une incertitude plane sur la présence de Joshua Brennan, touché à un mollet.https://t.co/7smJn5r0QL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 29, 2024

Que pensez-vous de Jack Willis, l’Anglais de Toulouse ?

C’est un joueur de classe internationale. Il était une star en Angleterre plus jeune mais il a ensuite connu une grosse blessure. La manière dont il a rebondi en dit beaucoup sur sa personnalité. À Toulouse, il joue son meilleur rugby. C’est une vraie menace. Beaucoup de gars de chez nous le connaissent bien.

Face à l’UBB, le jeu était très ouvert et vous vous en êtes sortis de justesse. Ne faudrait-il pas fermer le jeu face à Toulouse au vu de leurs individualités ?



Avec les Harlequins, nous voulons toujours essayer de jouer notre jeu et face à Toulouse, nous n’allons pas changer notre rugby. C’est impossible de changer de style de jeu d’une semaine sur l’autre. En fait, il va falloir imposer notre jeu et pas seulement contenir celui de Toulouse. Nous devons garder notre identité de jeu. Malgré tout, il est vrai qu’il va falloir être meilleurs en défense.

Votre adversaire direct risque d’être Emmanuel Meafou. À quoi vous attendez-vous face à lui ?

Je m’attends à beaucoup de physique et de gros plaquages. C’est un joueur costaud et primordial dans les phases de conquête. Il va falloir le museler et faire attention à lui.

"Castro-Ferreira a tout pour devenir un grand joueur"



Prévu remplaçant et propulsé titulaire face au Racing 92, le troisième ligne toulousain Mathis Castro-Ferreira a rendu une superbe copie lors de la 22ème journée de Top 14. pic.twitter.com/tHuNsPf1ju — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 30, 2024

C’est au Stadium de Toulouse devant plus de 30 000 supporters que vous allez jouer. Vous pourriez avoir la pression ?

Pour être honnête, nous adorons jouer en France contre des grands publics. Contre Bordeaux c’était fou. Ce fut certainement la meilleure ambiance que j’ai pu vivre dans ma carrière. Mais cela ne fait pas que donner de l’énergie à notre adversaire, ça nous aide aussi.

Alors que le rugby en Angleterre n’est pas au mieux depuis plus d’un an, deux clubs de Premiership sont qualifiés pour les demi-finales d’Investec Champions Cup. C’est quelque chose de fort ?

C’est très important pour le rugby anglais pour qu’il puisse continuer d’avoir une position forte en Europe. La Premiership est très compétitive avec beaucoup d’équipes qui se battent pour la qualification. Désormais, il faut rendre fier les supporters et qu’il y ait deux clubs qualifiés c’est important.