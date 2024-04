Le demi d’ouverture international du Stade Toulousain, Romain Ntamack, a été choisi par le département de Haute-Garonne pour porter la flamme olympique, le 17 mai prochain.

Après Anthony Jelonch en janvier dernier, c’est un nouveau rugbyman qui a été désigné pour porter la flamme olympique en Occitanie. Et pas des moindres, puisque c’est le demi d’ouverture du Stade Toulousain Romain Ntamack qui aura le privilège, comme son coéquipier, de porter le précieux sésame, le vendredi 17 mai prochain !

Il fait partie des 6 athlètes choisis, dont un autre ancien rugbyman David Berty, par le département de Haute-Garonne, qui a annoncé sa liste ce mardi matin. Une belle récompense pour le Français, tout juste revenu de blessure, qui a connu des derniers mois difficiles.

"Oui, c’est sûr que c’est une fierté de pouvoir porter la flamme olympique. On m’avait contacté pour potentiellement la porter, donc on a fait les démarches et j’ai été retenu. Évidemment, c’est une grande fierté de pouvoir participer à moindre échelle à ces Jeux olympiques. C’est forcément un énorme sentiment de fierté. Quand j’étais petit, je regardais toujours les cérémonies d’ouverture, les porteurs de cette flamme olympique. Je vais avoir la chance de pouvoir la porter à mon tour", a déclaré le Toulousain, qui fêtera ses 25 ans le 1er mai.

La flamme olympique passera en région Occitanie du 16 au 19 mai prochain, à deux mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.