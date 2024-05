Coupable d’un plaquage dangereux contre Toulon et exclu, Brian Alainu’uese a été suspendu trois semaines par la commission de discipline de la LNR. Il sera requalifié le 19 mai prochain sauf s’il suit le Head Contact Process.

Exclu le 20 avril dernier contre Toulouse, Brian Alainu’uese connaît sa sanction. Le Toulonnais a été suspendu trois semaines par la LNR après son plaquage dangereux sur le trosième ligne haut-garonnais Mathis Castro-Ferreira.

Déjà absent contre La Rochelle après cette exclusion, le colosse samoan sera finalement privé de terrains pendant trois semaines de compétition. Il a été reconnu "responsable de jeu dangereux" et d’avoir "plaqué un adversaire par anticipation, à retardement ou d’une manière dangereuse". Dans un premier temps, le joueur de 30 ans a été suspendu six semaines mais grâce à la reconnaissance des faits, de l’expression des remords et de sa conduite avant et pendant l’audience, la durée a été diminuée de moitié.

Pour l’instant, l’ancien joueur de Glasgow ne peut pas jouer jusqu’au 19 mai, soit le lendemain du déplacement du RCT sur le terrain d’Oyonnax. Néanmoins, le club varois aimerait que son protégé participe au Head Contact Process, ce qui pourrait lui permettre de revenir une semaine avant.