Décisif sur les trois essais marqués par son équipe et appliqué dans le jeu au pied de pression, le numéro dix a été un des grands artisans de la victoire bordelaise à Jean-Dauger.

On dit souvent de Matthieu Jalibert qu’il est un formidable attaquant, capable de faire basculer une rencontre sur une fulgurance. C’est vrai. Dans le championnat domestique, lorsque les conditions s’y prêtent et que son pack lui permet de jouer dans l’avancée, le numéro dix a l’habitude de peser sur les rencontres, grâce à ses qualités offensives et ses accélérations. Samedi, à Bayonne, Jalibert a eu un impact considérable sur la victoire de ses troupes en terre basque. Il n’a pourtant jamais franchi le rideau défensif ciel et blanc et battu aucun défenseur. En revanche, dans l’application de la stratégie mise en place par l’UBB et au niveau de l’occupation au pied, il a donné le tournis à l’Aviron bayonnais.

Pour une fois, les prévisionnistes ne s’étaient pas trompés. Ils avaient annoncé l’arrivée d’un violent orage à Bayonne sur les coups de 17 heures et c’est sous un véritable déluge que s’est déroulée la première période de ce match. Pendant celle-ci, la charnière de l’UBB a donné une leçon d’occupation aux artilleurs locaux, qu’ils se nomment Camille Lopez ou Cheikh Tiberghien. Lucu, avec ses coups de pied dans l’axe et Jalibert, avec sa bonne couverture du terrain, ont permis à Bordeaux de passer une grande partie du premier acte dans le camp adverse. "Max Lucu nous a portés contre le vent en première mi-temps, son "kicking game" a été incroyable, a souligné Bru au coup de sifflet final. Matthieu Jalibert aussi, dans le respect du plan, dans la stratégie, même s’il s’est fait siffler, il a fait ce qu’il fallait. Il a multiplié les marques, on savait que l’occupation du terrain serait déterminante, surtout en démarrant contre le vent. Elle a été top. Merci à eux, ils nous ont permis d’exister dans ce match."

Impliqué sur les trois essais

Dans le jeu courant, Jalibert a été impliqué sur les trois essais inscrits par Bordeaux pendant la rencontre. Son renversement et sa bonne course ont permis à Louis-Bielle Biarrey d’ouvrir le score (3e). Son coup de pied à suivre (contré) a envoyé Tevita Tatafu dans l’en-but (25e). Enfin, c’est lui qui a mis sur orbite Damian Penaud, avant que ce dernier ne délivre une passe décisive à "LBB" (53e). Lorsque le soleil est revenu, en seconde période, l’ouvreur international a bien alterné avec du jeu au pied ou à la main, et grâce à sa patte droite, il a maintenu l’Aviron sous pression (51e, 62e). Sifflé par une partie du public bayonnais, il a claqué un magnifique drop de plus de 40 mètres juste avant la sirène. Un geste de classe pour conclure un match plein, au cours duquel le maître à jouer de l’UBB se sera parfaitement adapté au temps capricieux du Pays basque.