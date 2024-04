Au sein d’un stade Marcel-Michelin incandescent, Clermont a fait plier le leader parisien pour décrocher une victoire primordiale dans la course au maintien, 41 à 18. L’expulsion du troisième ligne tongien Tanginoa Halaifonua, en première période, a totalement changé la physionomie du match, laissant les Stadistes à 14 durant 50 minutes de jeu.

Le Stade français n’a pas connu son habituel moment de magie ce soir face à Clermont. Non, cette fois-ci le leader du Top 14 a vécu un match cauchemardesque, en Auvergne. Et celui-ci, il le doit en partie à l’expulsion de son troisième ligne Halaifonua, après un geste incompréhensible.

Une expulsion fatale, qui se sentait arriver. Car les Parisiens semblaient quelque peu agressifs et auraient pu connaître, auparavant, un premier carton. À la 12e minute de jeu, Baptiste Pesenti assène un violent plaquage, épaule armée, au talonneur clermontois Etienne Fourcade, pourtant jugé licite par l’arbitre du soir Monsieur Charabas. Après coup, cette décision apparait seulement comme un moment de sursis pour les hommes de Christian Labit. En effet, 14 minutes de jeu plus tard, Halaifonua commet un en-avant sur un renvoi clermontois. Vexé, il ramasse le ballon, continue sa course et assène un coup de coude dans la gorge, bête et méchant, à Anthony Belleau. L’arbitre du soir ne tergiverse pas cette fois-ci, et le Tongien est expulsé, laissant ses coéquipiers à 14 contre 15. Un moment d’égarement incompréhensible, fatal aux siens.

Par la suite, Paris devint impuissant

Une statistique explique bien la soirée particulière qu’a vécu le Stade français ce soir. Pour la première fois de la saison, Léo Barré et ses coéquipiers ont encaissé plus de trois essais dans un match. Six au total, après avoir connu une seconde période très délicate. 41 points, c’est le plus grand nombre de points encaissés par le leader depuis le début de l’exercice 2023-2024.

Après cette expulsion, les Parisiens ont été largement dominés dans tous les secteurs de jeu. En mêlée, Paris fut constamment dominé, grâce à un très bon coaching de Christophe Urios. Mais surtout, la défense, pourtant fer de lance du jeu parisien cette saison, a donc été plusieurs fois malmenée, avec notamment 28 plaquages manqués. L’ailier Alivereti Raka, auteur d’un triplé ce soir (trois défenseurs battus), s’est régalé en seconde période, profitant des espaces laissés par les hommes de Laurent Labit.

Une semaine après avoir été étrillés à Bordeaux, les Clermontois se sont repris et ont largement dominé le Stade français. Face à Paris, Alivereti Raka, auteur d'un triplé, a été capital !

Revivez la rencontre -> https://t.co/JOlutXi6T7 pic.twitter.com/apwoiB5twT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 27, 2024

Enfin, en attaque, loin d’être le point fort du leader cette saison, les Soldats roses furent également en grande difficulté. Après l’expulsion de leur troisième ligne, ils n’ont plus marqué le moindre point, avant de sauver l’honneur juste après la sirène, grâce à un ultime essai de Melikidze. Des imprécisions et un manque évident de liant collectif les ont empêchés de mettre leur jeu en place, en infériorité numérique. La séquence insipide d’attaque, juste avant la mi-temps, qui ne conduit finalement à rien, fut un exemple frappant de cette impuissance parisienne.