Ce samedi, nous avons passé la journée avec les supporters usapistes lors de leur déplacement mémorable en terre montpelliéraine. Du départ de Catalogne, à l’accueil du bus des joueurs et jusqu’au coup de sifflet final, nous avons tout vécu au milieu des Sang et Or. En voici le film !

"C’est le meilleur public de France et on lui a rendu en gagnant, on est fiers de ça !" Tels étaient les mots de Kélian Galletier en conférence de presse après le succès de Perpignan à Montpellier. Le troisième ligne de l’Usap, comme ses partenaires, a été poussé par environ 4 000 supporters. Nous les avons suivis tout au long de cette magnifique journée pour eux qui a commencé par un trajet en bus, avec la Penya Tracayres, un groupe de supporters. Il y a ensuite eu le repas partagé, la haie d’honneur pour l’arrivée des joueurs en bus. Et le match, évidemment, avec ce succès des Catalans qui permet à l’Usap de continuer à croire en leur rêve de top 6.