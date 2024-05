Quiz. Retrouvez la dernière composition de Toulouse en demi-finale au Stadium

Toulouse reçoit les Harlequins non pas dans son antre d’Ernest-Wallon mais au Stadium de Toulouse ce dimanche. L’occasion de jouer et pour vous de retrouver la composition d’équipe des Toulousains lors de cette rencontre.

Il y a 14 ans pile, le 1er mai 2010, le Stade toulousain jouait une demi-finale de coupe d’Europe contre le Leinster. C’est le dernier match du Stade toulousain à ce niveau-là de la compétition disputé au Stadium de Toulouse, enceinte habituellement utilisée par les footballeurs du TFC. Ce dimanche à 16h, pour affronter les Harlequins en demi-finale de Champions Cup, les hommes d’Ugo Mola vont délaisser Ernest-Wallon et retrouver le plus grand stade de la ville (33 000 places). Cette saison, ils y ont déjà affronté Toulon le 23 décembre dernier et ils défieront La Rochelle dans quelques semaines.

Mais en attendant, c’est à vous de retrouver la composition de l’équipe du Stade toulousain qui a défié le Leinster lors de la demie de 2010. Pour rappel, ce jour-là, la troupe de Guy Novès s’était imposée sur le score de 26-16 et filait retrouver Biarritz en finale de la compétition.