Le demi de mêlée clermontois est attendu pour dynamiter la défense des Sharks. Revenu en forme, Jauneau se méfie des contres d’Etzebeth…

Une inspiration géniale, une course éclair et une fureur éclatante. Face au Stade français, Baptiste Jauneau a marqué son cinquième essai de la saison dans un stade Marcel-Michelin en fusion. Marqué au fer rouge par la gifle reçue à Bordeaux-Bègles, le demi de mêlée clermontois a ressuscité, comme la grande majorité de ses coéquipiers. "Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu une atmosphère comme celle-ci. Le public, le staff et les joueurs avaient la rage et quand j’ai marqué c’est venu tout seul. C’est peut-être également lié à la défaite à Bordeaux où on avait fait un non-match et où je n’avais pas été bon… Cela m’a mis un vrai coup au moral, cette défaite nous mettait douzième, pas loin du barrage… Oui, elle avait vraiment fait mal au casque parce qu’on sortait d’un bon match contre l’Ulster et au final on a fait un pas en avant et trois en arrière", explique Baptiste Jauneau. De retour au premier plan après un début de saison "mauvais" comme il le caractérisait lui-même, le Béarnais de naissance a faim de titres.

Dans quelques heures, Clermont joue sa saison en demi-finale de Challenge Cup. Après avoir marché sur le Caucase en plein hiver et s’être fait très peur en huitième de finale, les Clermontois s’attaquent à une clique remplie de Springboks et unie autour de son monstrueux pack. Et pour prendre de vitesse les Etzebeth, Mbonambi ou Nche, la maestria de Jauneau sera essentielle. Seul demi de mêlée professionnel valide, le champion du monde Bleuet a retrouvé son instinct et sa spontanéité. "Je n’ai plus de blessures à la cheville et je me préoccupe moins de cela, je suis mieux dans ma tête. D’un point de vue stratégique et technique, je me sens mieux et je joue clairement mieux qu’avant", se satisfait Jauneau.

La menace Etzebeth

Pour sa première demi-finale chez les grands, Baptiste Jauneau s’attend évidemment à du lourd, et notamment Eben Etzebeth. Véritable poison dans les rucks, le double champion du monde a l’habitude de contrer les coups de pied des numéros 9 adverses et de mettre une pression constante sur les demis de mêlée. Bien conscient de la dimension herculéenne du colosse des Sharks, Baptiste Jauneau a modifié ses séances cette semaine. "Je suis toujours à deux doigts de me faire contrer alors je me suis entraîné différemment. Cette semaine on a mis des choses en place spécifiques avec Ian Vass, notre entraîneur du jeu au pied." Les sorties de camp sont d’ailleurs l’un des principaux axes de progression de Jauneau. Fort d’un pied gauche puissant, le numéro 9 de l’ASM doit gagner en précision et "éviter de mettre sous pression ses coéquipiers" comme il l’avait fait face aux Cheetahs, avec plusieurs coups de pied aléatoires ou directs en touche.

Grande promesse de Clermont, Baptiste Jauneau a une occasion en or de montrer ses progrès en leadership. Très réservé de nature, le demi de mêlée des Jaunards apprend semaine après semaine à se faire entendre et à prendre le costume de meneur au milieu des gros bras de son paquet d’avants. "Je me suis aidé des leaders du groupe, je les ai écoutés et j’ai essayé petit à petit de les imiter. Quand Christophe Urios m’a nommé capitaine j’ai commencé à davantage parler même si je ne fais jamais de longues phrases". Le Béarnais a, comme plusieurs joueurs, incarné la saison en montagnes russes de Clermont, alternant prestations géniales et rencontres moribondes.

Alors que Christophe Urios expliquait que l’ASM "n’était pas respectée" et qu’elle se faisait "cracher dessus", tout un club espère maintenant bomber le torse face aux golgoths sud-africains. "Clermont a toujours été un grand club, et pour que cela continue, on doit gagner des titres et cela commence par la Challenge Cup cette saison", annonce Baptiste Jauneau. Clermontois, la scène est à vous.