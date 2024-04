Trop fortes, les Anglaises ont largement battu les Françaises à Chaban-Delmas (21 - 42). Trop perméables, les Bleues n'ont pas pu lutter contre la puissance des Red Roses en première mi-temps. Après la pause, le carton rouge reçu par Assia Khalfaoui a achevé les espoirs de victoire. Les Anglaises réalisent à nouveau le grand chelem.

C'était un match pour entrer dans l'Histoire du rugby ! Ce crunch entre le XV de France et les Red Roses sentait plus que jamais la poudre en cette dernière journée du Tournoi des 6 Nations féminin, dont le vainqueur final allait être désigné à l'issue de la rencontre. Et quelle rencontre, avec pas moins de 9 essais inscrits sur la pelouse d'un stade Chaban Delmas complet. Ainsi, les Anglaises prolongent leur série d'invincibilité d'une saison et portent leur série à 6 victoires de rang dans le Tournoi. Malheureusement pour les joueuses de David Ortiz et Gaëlle Mignot, l'histoire, elle, se répète inlassablement...



Plus d'informations à suivre...