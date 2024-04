L'engouement "record" des publics de Top 14, les "critiques" reçues par Ezeala : le top des déclas

Le top des déclas est à l'image de l'actualité rugbystique de ces derniers jours : on revient longuement sur l'engouement actuel du public pour le rugby français, que ce soit à Toulouse, ou encore à Perpignan. Du reste, Ezeala parle de son choix de quitter la Section paloise, et Gaëlle Mignot tente de souligner le potentiel de ses Bleues, après la défaite face à l'Angleterre.

Le Stade toulousain remplira très certainement sa 13ème et dernière journée de Top 14 à domicile, et validera une saison complète à guichets fermés à la maison [...] On est en train de battre des records.

Didier Lacroix, président du Stade toulousain, est intervenu en fin de semaine dernière pour balayer l'actualité (riche) de son club. Notamment, il a évoqué la dynamique médiatique très forte que suscite les Rouge et Noir, à l'image du rugby en général. Un dossier à retrouver dans le Midi Olympique de ce jour.

Le stade Ernest-Wallon devrait afficher complet jusqu'à la fin de la saison, d'après le président du Stade Didier Lacroix. Icon Sport

Avoir signé à l'Usap a été le meilleur choix de ma carrière

Kélian Galletier, troisième ligne de Perpignan, a réagi à la victoire des siens dans son Montpellier natal. Et il est dithyrambique à propos de l'Usap et de l'engouement du public catalan : "Quel public ! Comment voulez-vous ne pas communier avec eux ?"

Kélian Galletier, à gauche de Verhaeghe, est revenu chez lui à Montpellier, mais a apprécié le soutien du public catalan. Icon Sport - Alexandre Dimou

Aujourd'hui, des jeunes joueuses sont entrées et ont apporté à l'équipe. Ces joueuses ont encore un an et demi pour se développer mais on compte à fond sur elles.

Gaëlle Mignot, cosélectionneuse du XV de France féminin, a voulu voir le bon côté des choses, après la nouvelle déconvenue des Bleues face à l'Angleterre. "On a toujours, avec David (Ortiz), compter sur un groupe le plus large possible", a-t-elle expliqué.

J'ai reçu beaucoup de critiques. Moi, j'ai fait un choix [...] En annonçant mon départ, je sais que je les ai déçus, le staff et notamment Sébastien (Piqueronies) avec qui j'ai toujours eu une bonne relation. C'est pour ça que ça me tient à coeur de faire une grosse saison.

Samuel Ezeala a pris la décision de quitter la Section paloise, qui l'avait relancée, pour tenter l'aventure au Stade français. Auprès de La République des Pyrénées, il s'en explique, et raconte avoir reçu beaucoup de critiques.

Il fallait défendre ce maillot qui était en danger ces derniers temps

Anthony Belleau, demi d'ouverture de Clermont, a pris la mesure des difficultés de son club ces derniers mois. C'est pourquoi après la victoire encourageante contre le Stade français (41-18), il a exprimé son soulagement, et la "bonne bouffée d'oxygène" que ce succès représente.

Le troisième ligne centre Gregory Alldritt après la victoire rochelaise contre le RCT. Icon Sport - FEP

On sait qu'on a raté des occasions d'essai mais on n'avait pas abordé ce match pour en mettre 50 à Toulon. C'est déjà super de gagner après ces quinze jours compliqués. Ça va remettre des sourires au club.

Gregory Alldritt a remis les choses à leur place, ce dimanche soir. Le match face à Toulon a permis aux Rochelais de renouer avec le succès, après des défaites à Dublin, synonyme d'élimination de la Champions Cup, et à Castres.