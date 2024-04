Face à la puissance des championnes anglaises, Pauline Bourdon-Sensus a tout tenté. En revanche, la pilière Assia Khalfaoui, exclue en début de deuxième période, connut un match difficile…

15. Emilie Boulard : 3/10

Malgré un bon début de match et un placement intéressant au fond du terrain, Emilie Boulard se fit intercepter sur une relance hasardeuse en première mi-temps. Un essai lourd de conséquences et qui permit aux Anglaises de creuser l’écart au score… Elle fut remplacée par la « septiste » Chloé Jacquet à l’heure de jeu.

14. Anne-Cécile Ciofani : 3/10

Anne-Cécile Ciofani, privée de ballons en attaque, fut plutôt neutre au fil de cette rencontre. Elle commit un en-avant assez balourd sous un renvoi a priori facile à maîtriser et sur les extérieurs, ne parvint jamais à déborder ses vis-à-vis…

13. Nassira Konde : 5/10

Tout comme Anne-Cécile Ciofani, l’attaquante de l’Union Bordeaux-Bègles eut bien trop peu de munitions pour s’exprimer dans ce jeu de mouvement où elle fait pourtant merveille, habituellement. Dommage, tant elle prouva toute l’étendue de son talent, sur l’un de ses seuls ballons, à l’heure de jeu…

12. Gabrielle Vernier : 5/10

Si elle subit parfois les énormes impacts anglais, Gabrielle Vernier se signala aussi en aplatissant le premier essai tricolore, au gré d’une superbe course rentrante. Exemplaire, malgré l’ampleur du score.

11. Marine Ménager : 5/10

On vit finalement peu Marine Ménager, au fil de la rencontre. Et c’est dommage, eu égard à la puissance qu’elle dégage… Auteure d’un essai magnifique en première période, elle déposa alors sa vis-à-vis d’une accélération foudroyante et d’un raffut du même acabit. Elle remit le couvert en fin de match, profitant d’une passe décisive d’Anne-Cécile Ciofani pour planter un doublé.

10. Lina Queyroi : 4/10

Avec Lina Queyroi (100 % face aux perches), l’équipe de France tient enfin un buteur précis. Las, on regrettera au sujet du numéro 10 de cette équipe tricolore qu’elle n’ait pas des courses plus droites, lorsqu’elle lance les attaques françaises. Ses épaules tournées vers l’extérieur donnent trop souvent des indications décisives à la défense adverse.

Trop fortes, les Anglaises ont largement battu les Françaises à Chaban-Delmas. Trop perméables, les Bleues n'ont pas pu lutter contre la puissance des Red Roses. Les Anglaises réalisent à nouveau le grand chelem.

9. Pauline Bourdon-Sansus : 6/10

En caricaturant à l’extrême, on dirait presque que la meilleure joueuse de ce Crunch était samedi soir Française et se nommait Pauline Bourdon-Sansus. Quel punch, quel flair et quelle classe, sur cette passe de trente mètres en pleine course pour offrir à Marine Ménager le deuxième essai tricolore, dans le premier acte !

7. Gaëlle Hermet : 4/10

Gaëlle Hermet est courageuse, déterminée. Mais à l’image de ses coéquipières, elle a souvent souffert sur les impacts, peinant à avancer balle en mains ou sur les plaquages. Elle fut remplacée peu après l’heure de jeu par Emeline Gros.

8. Romane Ménager : 6/10

Romane Ménager est, avec Madoussou Fall, la joueuse la plus puissante du XV de France. Bien que très surveillée par la défense anglaise, elle a souvent trouvé de l’avancée à Chaban-Delmas.

6. Charlotte Escudero : 4/10

Bien que courageuse, elle connut pourtant en première période quelques retards notables au soutien aux porteurs de balles. Charlotte Escudero, plus en vue dans le deuxième acte, sait qu’elle peut faire beaucoup mieux.

5. Madoussou Fall : 4/10

La géante de l’Union Bordeaux-Bègles eut quelques bons moments dans ce match, mordant dans la ligne adverse avec appétit et renversant quelques Anglaises à l’impact. Mais face à cette défense très bien organisée, elle fut indéniablement moins dominante qu’à l’accoutumée…

Madoussou Fall a réalisé quelques balles actions dans cette rencontre. Icon Sport

4. Manae Feleu : 4/10

Bien que convaincante au combat, la capitaine du XV de France n’eut pas un impact suffisant dans le jeu courant pour rivaliser avec la puissance anglaise. Elle céda sa place en deuxième période à Clara Joyeux, qui remplaça alors poste pour poste l’exclue Khalfaoui.

3. Assia Khalfaoui : 3/10

Très active dans le jeu courant et forte en mêlée, Assia Khalfaoui se rendit malheureusement coupable d’un déblaye dangereux sur une joueuse anglaise, en début de deuxième période. Une action qui coûta une infériorité numérique de plus de trente minutes aux Françaises… Assia Khalfaoui fut alors remplacée par Clara Joyeux, qui fit ce qu’elle put.

2. Agathe Sochat : 5/10

Elle ne ménagea pas ses efforts, notamment en grattant plusieurs ballons importants au sol. Malgré toute son activité dans le jeu courant, elle ne put finalement rien face à la suprématie anglaise…

1. Annaëlle Deshaye : 4/10

En difficulté sur la première mêlée du match, elle se reprit dans la foulée et fut, dans ce secteur de jeu, plutôt dominante. Balle en mains, Annaëlle Deshayes fut en revanche trop effacée. Elle fut remplacée à l’heure de jeu par la Grenobloise Ambre Mwayembe, qui amena beaucoup d’énergie à son équipe.