Les demi-finales d’Investec Champions Cup se déroulent ce week-end. Grand favori pour retrouver Toulouse ou les Harlequins en finale, le Leinster reçoit Northampton à Dublin. Un match pas si simple qu’il n’y paraît…

En France, l’Investec Champions Cup ne se voit maintenant plus qu’à travers le prisme du Stade toulousain, dernier club français encore en lice. Bien que cela soit tout à fait normal, il ne faut pas oublier qu’une autre rencontre alléchante se joue ce samedi : Leinster – Northampton. À première vue, beaucoup vous expliqueront que ce choc n’en est pas un et qu’il pourrait tourner à la correction au vu de la force de frappe d’Irlandais bien décidés à retrouver le trophée de la plus prestigieuse des (anciennes) coupes d’Europe. Mais ici, à contre-courant de ceux-là, nous allons vous donner les raisons pour lesquelles les Saints pourraient rivaliser avec l’ogre celte.

Une efficacité hors-norme

Il est cette saison difficile de trouver un point faible au leader du championnat anglais, tant son efficacité est criante. Aussi bien offensivement que défensivement, les hommes de Phil Dowson dominent leurs adversaires pour pratiquer un rugby plutôt équilibré. Une recette qui leur permet de s’épanouir lors des compétitions comme la Champions Cup ou la Premiership, réputées pour leurs matchs très ouverts.

LES TOPS ESSAIS DE NORTHAMPTON - BAYONNE



L'Aviron Bayonnais s'est lourdement incliné face aux Saints 61-14 lors de la 3ème journée d'Investec Champions Cup. Voici un top 3 des essais de la rencontre.#InvestecChampionsCup #NORvBAY pic.twitter.com/YzBexwifxq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 14, 2024

Ainsi, les coéquipiers de George Furbank sont capables de suivre le rythme des autres écuries sur le plan offensif, s’appuyant notamment sur la grande puissance de leur paquet d’avants, et de tenir en respect quelques-unes des équipes les plus dangereuses en affichant une certaine solidité défensive. Pour être clairs, tout en étant capables de mettre de faire exploser leurs adversaires sur un match en enchaînant les essais, comme face à Bayonne ou contre les Bulls, les Saints possèdent un taux de réussite au plaquage à hauteur de 90 % en Investec Champions Cup. Complets, on vous dit !

Des cadres en feu

Doués au plaquage, les Anglais le sont aussi lorsqu’il s’agit de contester le ballon. Dans cet exercice, un joueur brille particulièrement : Courtney Lawes. Le deuxième ou troisième ligne, que beaucoup disent trop vieux, est un cadre magnifique avec ces Saints. En Premiership ou en Investec Champions Cup, le futur Briviste brille par son âpreté. Il est d’ailleurs le deuxième joueur avec le plus de turnovers gagnés cette saison. Sa maîtrise des rucks pourrait être grandement utile pour ralentir le jeu du Leinster en demi-finale, alors que ces derniers ont pour habitude d’enchaîner les points de fixation dans du jeu à une passe.

Les arbitres des demi-finales de l’Investec Champions Cup ont été dévoilés. Le Stade toulousain sera dirigé par Andrew Brace, alors que Mathieu Raynal sera au sifflet de Leinster – Northampton accompagné par trois autres français.https://t.co/q01bCYuEsP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 24, 2024

Lawes sera en plus aidé dans cette tâche par la pépite Tom Pearson qui, a 24 ans, s’est clairement fait un nom. Dans un profil plus offensif et dynamique, celui qui ne compte qu’une seule sélection avec le XV de la Rose est un joueur redoutable. Demandez aux pauvres Bayonnais qui l’ont vu planter trois essais sur leur tête en phase de poules ! Incertain en raison de problèmes de dos, il pourrait être un atout majeur du jeu des siens en cas de retour. Dans tous les cas, il symbolise la confiance qui émane de ce groupe rempli de talents.

Une confiance au plus haut

Au-delà de Pearson et Lawes, nous pourrions encore citer l’ouvreur Fin Smith, meilleur réalisateur de la saison en Angleterre à la surprise générale. Il y a aussi l’ailier Ollie Sleightholme qui, pour sa part, est meilleur marqueur de Premiership grâce à son incroyable vitesse. Il ne faudrait enfin pas oublier les Alex Mitchell, George Furbank, Fraser Dingwall ou Tommy Freeman, qui ont été connus à l’international sous le maillot frappé de la rose. Tous ces garçons surfent sur une confiance solide, construite via des succès prestigieux au sein d’une Premiership extrêmement serrée.

Alors oui, à n’en pas douter, le Leinster reste le favori de cette rencontre, car les Irlandais semblent en mission cette saison en Investec Champions Cup. Mais s’il vous plaît, ne négligez pas Northampton.