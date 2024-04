Les Tarnais menaient à la marque avant d’enchaîner les sanctions.

Il y avait eu pour piquer l’orgueil des Oyomen ce sentiment d’injustice né de la réalisation du second essai castrais entaché, aux yeux des Aindinois et de leur public, d’un en-avant de passe entre Mathieu Babillot et Filipo Nakosi avant de servir Julien Dumora. En réponse, Lucas Mensa trouait la défense tarnaise et servait Jonathan Ruru auteur d’un essai sur la première véritable incursion des Oyomen dans les 22 mètres castrais. Pas de quoi, à priori, semer le doute dans les rangs du CO d’autant que dès la reprise l’addition gonflait encore en faveur des Castrais pour passer de 7-13 à 19-7.

Oyo peut savourer ! À domicile, les hommes de Joe El Abd ont décroché leur première victoire en championnat en 2024. Le CO semblait pourtant avoir fait le plus dur en première période mais l’indiscipline tarnaise a tout changé.

Mais il faut se méfier des à priori ! On le sait, le doute est insidieux et il a finalement rattrapé les Tarnais coupables d’un défaut de maitrise sur un turn-over quand Chilachava se rendait coupable d’un contact dangereux au visage de Lebreton. Premier coup de rouge, suivi d’un petit jaune, puis d’un autre coup de rouge, comme si les Tarnais, portés par leur envie d’avancer dans leur course au Top 6 s’étaient laissés griser oubliant les vertus de la modération. Il y avait là de quoi tourner les têtes et les équilibres du duel s’en trouvèrent totalement faussés, ceux du décompte des pénalités avec dans ce second acte deux fois plus de sanctions contre les Tarnais que contre les Aindinois (10 contre 5), ceux de la marque aussi et surtout avec un 15 à 0 sans appel permettant à Oyonnax d’aller cueillir sa première victoire en Top 14 en 2024. Champagne ?