On aurait pu disserter sur les passes entre les jambes de Lee, la maestria de Barré, ou le carton rouge d’Halaifonua. Mais une fois n’est pas coutume, la mode a toute sa place dans nos colonnes. Et avec le Stade français, les experts en tenues chatoyantes en ont souvent pour leur argent, saison après saison. Sur la pelouse de Clermont, les Parisiens ont eu la bonne idée d’emmener avec eux leur tunique de gala. Oubliez le rose pétant entourant la Tour Eiffel, les hommes de Laurent Labit ont débarqué en Auvergne avec le plus beau maillot du Top 14 : fond bleu, éclairs rouges et logo doré, le tout soutenu par un short rouge. La jeune génération appellerait cet ensemble une "masterclass", les plus sages préféreront le terme de "classique".

Revivez la rencontre -> https://t.co/JOlutXi6T7 pic.twitter.com/apwoiB5twT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 27, 2024

Un ensemble déjà porté face à Toulouse, notamment, et sorti des placards presque uniquement lors des grandes occasions. Là, est le problème. À l’inverse de trop nombreux clubs, fournis d’armures classiques, à l’instar de leur adversaire du soir ou du Stade toulousain (les goûts et les couleurs sont subjectifs), le Stade français possède une pépite entre les mains, rappelant en plus le glorieux passé des années 2000, marqué par les chevauchées fantastiques des Dominici ou Arias. Sauf pandémie mondiale, les Parisiens sont en excellente position pour décrocher le ticket des demi-finales directement, ou au moins, de recevoir en phase finale. Dans ces conditions, il serait plus que dommageable que les soldats de la ville de la mode ne soient pas si élégamment habillés. M. Wild, la fashion week vous attend.