Sur le terrain de Bayonne, Matthieu Jalibert a rayonné pour porter l'UBB. L'ouvreur girondin a démontré tout son talent : il est l'Oscar de la semaine.

Voler la vedette à son aîné, Camille Lopez, prince de Jean-Dauger depuis deux saisons, n’est pas chose aisée même quand on a du talent… Matthieu Jalibert a été le roi du terrain ce samedi, étant aussi le premier, avec sa formation, à terrasser l’Aviron dans son antre depuis son retour en Top 14.

Deux moments-clés dans ce match ont été générés par l’ouvreur bordelais.

Le premier essai inscrit par Louis Bielle-Biarrey a permis à l’UBB de s’installer dans le match et faire douter les Bayonnais qui, de leur propre aveu, ne se remettront jamais de l’emprise des Girondins de ce début de match. Matthieu Jalibert, bien servi sur renversement par Maxime Lucu navigue dans la défense et envoie son ailier derrière la ligne. Ensuite, lorsque Bayonne, en début de deuxième période, amorce un retour dangereux, se rapprochant à trois points-de nouveau- il amorce un mouvement dans lequel est impliqué Damian Penaud qui envoie Bielle-Biarrey vers son doublé. L’UBB ne sera plus rejointe.

"Il a fait ce qu'il fallait"

Mais son poids sur l’issue du match ne se limitera pas seulement à ces deux actions limpides. Dans des conditions épouvantables, sous la bourrasque, en première période, sa conduite du jeu au pied aura bien soulagé les siens… au risque d’essuyer quelques sifflets pour des arrêts de volée bienvenus pour les siens. Yannick Bru aura apprécié, incluant dans son hommage Maxime Lucu qui aura été bien complémentaire de son camarade de l’équipe de France. "En première mi-temps, on savait que la qualité du jeu au pied serait primordiale. Matthieu Jalibert, dans le respect du plan, dans la stratégie, a fait ce qu’il fallait."

Et pour parachever la victoire, l’ouvreur international s’est offert un drop-goal lors de la dernière minute, le premier de sa carrière en Top 14. Encore un petit événement à Jean-Dauger.