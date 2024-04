Pour l’emporter à Bayonne (15-34), l’Union Bordeaux Bègles a pu compter sur les qualités offensives de Louis Bielle-Biarrey, auteur d’un doublé, et sur une charnière (Lucu-Jalibert) en forme.

Les tops

Louis Bielle-Biarrey

L’ailier a inscrit un doublé sur la pelouse de Jean Dauger. Sur le premier essai, il gagne son duel face à Mateo Carreras, puis file dans l’en-but adverse (3e). Il permet ainsi à son équipe de prendre l’avantage au score. Son second essai arrive à 30 minutes de la fin du match, à un moment où l’Aviron a rattrapé une partie de son retard (15-18). Il profite du bon travail de Damian Penaud qui prend une brèche et plonge dans l’en-but (15-25, 53e). Bayonne ne s’en relèvera pas. Remuant sur son aile, l’international a souvent été tranchant. Il termine la rencontre avec deux franchissements et quatre plaquages cassés. Il a gagné le match dans le match qu’il avait à jouer face à Carreras.

Matthieu Jalibert

Le numéro dix de l’UBB a fait du mal à la défense bayonnaise, avec son jeu au pied en première période. Il a souvent été sifflé par le public ciel et blanc lorsqu’il effectuait des arrêts de volée pour permettre aux siens de se replacer. C’est aussi son coup de pied (contré), qui envoie Tevita Tatafu à l’essai (26e). En seconde période, avec des conditions plus propices pour du jeu, le demi d’ouverture a bien animé l’attaque de son équipe. Son pied droit a aussi été précieux, lorsqu’il a fallu mettre l’Aviron bayonnais sous pression (51e, 62e). Il termine la rencontre avec un drop de plus de quarante mètres. La classe.

Maxime Lucu

Passé par le Biarritz olympique, Maxime Lucu aime jouer au stade Jean Dauger, car cette enceinte lui rappelle les derbys basques qu’il jouait à l’époque. Sous la tempête, en première période, il a su user, à bon escient, de son jeu au pied pour jouer dans le camp adverse. Il a aussi bien alterné les formes de jeu en seconde période et sa réussite dans l’exercice du tir au but a été décisive, puisqu’il a inscrit seize points (6/8). À la fin de la rencontre, il a laissé exploser sa joie et a longuement célébré cette victoire avec les nombreux Bordelais venus à Bayonne.

Tevita Tatafu

Tevita Tatafu, le numéro huit de Bordeaux, a inscrit un essai en première période, où il a bien suivi un jeu au pied de Mathieu Jalibert. Au-delà de ça, pendant quatre-vingts minutes, sa densité physique a fait du mal à la défense de Bayonne (3 plaquages cassés). Ménagé la semaine dernière lors de la réception de Clermont, le troisième ligne a montré qu’il était en forme.

Vingt-sept mois après la dernière défaite à Jean-Dauger, Bayonne a de nouveau perdu dans son antre et joue plus que jamais le maintien !

Les flops

Cheikh Tiberghien

Très bon et auteur d’un doublé la semaine passée face au Stade français, l’arrière de l’Aviron bayonnais, Cheikh Tiberghien, est passé à côté de son match contre l’Union Bordeaux Bègles. Il se télescope avec Mateo Carreras en première période (26e), perd le ballon et l’action se termine avec l’essai du numéro huit de Bordeaux, Tevita Tatafu. Il commet plusieurs maladresses dans le jeu. On garde en mémoire ce moment où il est trompé par le rebond sur un jeu au pied (49e), ou cette mauvaise passe qui met les siens sous pression (70e). Un match à oublier.

Camille Lopez

Le numéro dix démarre mal son match avec un jeu au pied trop long (3e), alors que le vent vient de se lever un instant plus tôt. Derrière, les siens concèdent un essai. Toujours en première période, il n’a jamais su enlever les siens de la pression mise au pied par l’UBB. On l’a vu plus en forme.