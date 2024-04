Inquiète de n’avoir pour le moment reçu la moindre garantie concernant la projet des repreneurs du BOPB, l’Autorité de régulation du Ruby a convoqué les nouveaux acquéreurs du club basque. Ceux-ci sauront-ils rassurer l’instance ? Ou alors, l’avenir du BOPB en Pro D2 est-il menacé ?

Début avril, le président du Biarritz olympique Jean-Baptiste Aldigé annonçait avoir vendu le club basque pour l’euro symbolique à un groupe d’investisseurs représenté par Shaun Hegarty, ancien rugbyman professionnel passé par le BO, l’Aviron bayonnais ou encore Narbonne. Au sein du projet de reprise, Hegarty, propriétaire de la société B. Otiful (celle-ci est inscrite au greffe de Bayonne depuis le 19 mars 2024 et fut précisément conçue pour mener à bien l’acquisition), est accompagné par Marc Baget et Flip van der Merwe, deux autres anciens rugbymen pros.

Alors que la passation de pouvoir est prévue lors de l’assemblée générale du 6 mai - cette réunion devrait d’ailleurs entraîner la démission d’Aldigé- des zones d’ombres demeurent encore quant aux contours du projet. Nous vous indiquions en fin de semaine dernière, sur notre site internet Rugbyrama.fr, que l’Autorité de Régulation du Rugby s’inquiétait de n’avoir reçu à ce jour que de simples lettres d’engagement de la part des repreneurs du Biarritz olympique, ainsi qu’un extrait KBIS de la SAS B. Otiful, une convention de cession d’actions entre Gavekal et B. Otiful ou encore la copie d’un pré-audit du club réalisé par la compagnie Fiduciaire.

Dans la foulée, le gendarme financier du rugby professionnel décidait donc de convoquer les futurs patrons de l’entité basque : en clair, l’instance leur demande expressément de communiquer des éléments plus tangibles, concernant le futur budget du club basque : la surface financière des éventuels soutiens financiers, un business plan détaillé ainsi que la chaîne des actionnaires. Si elle considère suffisamment solides les engagements qu’elle recevra sous peu, l’Autorité de Régulation du Rugby délivrera au BOPB le droit de prendre part à la deuxième division du rugby professionnel français, pour la saison 2024-2025. Dans le cas contraire, l’avenir du BOPB dans le giron professionnel ne tiendra plus qu’à un fil.

Le nom de Romain Détré circule

De ce que l’on sait, le nom de Romain Détré a dernièrement circulé comme potentiel soutien financier. Lui ? Aujourd’hui âgé de 40 ans, il a pratiqué le rugby dans sa jeunesse, possède de multiples entreprises ainsi qu’une écurie de chevaux. Pour rappel, l’homme d’affaires originaire de Limoges avait déjà approché les dirigeants biarrots en juin dernier. In fine, la transaction n’avait finalement pu se concrétiser, malgré les 5 millions d’euros alors placés sous séquestre par Détré pour reprendre le club. Au sujet du dossier biarrot et des investisseurs susceptibles d’accompagner Shaun Hegarty et Romain Detré, le nom de l’avocat Didier Poulmaire, ténor du barreau parisien, avait aussi circulé récemment. Qu’en est-il vraiment ? Jointe au téléphone, la maire de Biarritz Maïder Arosteguy semblait de son côté assez prudente au sujet des deux pistes d’investisseurs que nous évoquions alors auprès d’elle.

"Didier Poulmaire, c’est n’importe quoi : il est simplement l’avocat de la ville s’occupant de faire le lien entre les différents investisseurs et la mairie. Pour Romain Détré, je ne peux rien vous assurer non plus. Shaun Hegarty m’a dit que tant que tout le process n’était pas terminé, il ne me confierait aucune information, puisqu’une clause de confidentialité existe. Mais Détré, j’en doute… J’avais établi un lien de confiance avec lui en juin dernier. J’ai depuis gardé une relation de respect envers l’homme qu’il est. Je doute donc qu’un rapprochement ait été fait sans que j’en aie été informée". Dès lors, qui se cache derrière Shaun Hegarty, Marc Baget et Flip van der Merwe ? Et Détré, également partenaire du club de Limoges (récemment rétrogradé en Fédérale 1), incarne-t-il vraiment le renouveau biarrot ?